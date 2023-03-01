Кофе уже давно стал неотъемлемым атрибутом нашей жизни. О том, какой напиток полезен, а какой таит в себе скрытую опасность - далее в материале.

Мало кто из нас может представить себе утро без чашечки ароматного кофе. С сахаром или без, со сливками, с молоком, с корицей, с коньяком, с чем-то сладким или под сигаретку - не важно, как именно вы предпочитаете получить свою утреннюю порцию кофеина. Главное - кофе занимает важную роль в нашем рационе.

О том, стоит ли добавлять в напиток молоко и чем это опасно - читайте на УНИАН. Раньше мы рассказывали вам, в чем лучше варить кофе.

Что полезнее - кофе с молоком или без

Все любители кофе давно определились с тем, какой именно напиток им нравится. Одни предпочитают эспрессо, другие не могут себе представить кофе без сахара, третьим обязательно нужно добавить в напиток молоко или сливки. Но согласитесь, выбирая напиток под свои вкусы, каждый из нас попробовал не один десяток версий, прежде чем выбрал свой вариант.

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Кофе с молоком пробовали абсолютно все, однако с этим напитком не все так однозначно и, как уверяют диетологи, дело не только в том, что у каждого свои вкусовые предпочтения.

Если говорить о том, полезнее кофе с молоком или без, то однозначно с молоком. Во-первых, молоко само по себе - достаточно питательный продукт, полезный для организма. Во-вторых, молоко частично нейтрализует кофеин, что является несомненным плюсом для любителей бодрящего напитка, страдающих от высокого артериального давления или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Поэтому, если говорить о том, что полезнее: кофе с молоком или без, то для тех, кто хочет уменьшить количество кофеина в напитке - однозначно полезнее кофе с молоком.

Однако, не все так просто, и в добавлении молока в напиток есть немало минусов.

Почему нельзя пить кофе с молоком по мнению врачей

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все сугубо индивидуально. Диетологи уверяют, что для тех, кто пытается сбросить лишние килограммы кофе с молоком - запретный напиток.

Если говорить о том, почему нельзя пить кофе с молоком, то ответ очевиден - напиток, в который добавлено молоко, как правило, содержит достаточно большое количество сахара. Кроме того, кофе с молоком предполагает наличие десерта. Следовательно, то, что изначально можно было бы назвать просто чашечкой кофе, после добавления молока превращается в достаточно сытный перекус, причем с большим содержанием тяжелых углеводов и как результат - с высокой калорийностью.

Кофе с молоком - в чем опасность

В первую очередь, опасность этого напитка в том, что мы подсознательно не воспринимаем его как источник калорий. Где-то на подсознательном уровне мы видим в напитке всего лишь кофе, но не учитываем, что молоко, сливки, сахар и все, что мы добавили в чашку, уже давно превратило безобидную чашечку утреннего кофе в энергетическую бомбу.

Если говорить о том, сколько калорий в кофе с молоком, то средняя порция латте содержит от 180 кКал до 250 кКал в зависимости от количества сахара и жирности молока. Для сравнения - калорийность 100 грамм торта составляет около 300 кКал. То есть, большая чашка латте в кафе по калорийности практически ничем не отличается от куска торта.

Ответ на вопрос о том, как кофе с молоком влияет на фигуру, более чем очевиден. Однако, как уверяют диетологи, кроме вреда для фигуры, кофе с молоком таит в себе и другие опасности.

Кому стоит воздержаться от добавления молока в напиток

В силу высокой калорийности продукта, у особо рьяных любителей здорового образа жизни сформировалось устойчивое мнение о том, что кофе с молоком вредно для почек. Также есть мнение, что кофе с молоком вредно для желудка и в целом напиток негативно влияет на кишечник и даже на кожу лица.

Безусловно, не бывает дыма без огня, и во всех этих убеждениях есть доля истины, однако с одной небольшой поправкой - во всем должна быть мера. Кофе не вредит ни почкам, ни кишечнику, если вы употребляете его в разумных количествах.

Если говорить о том, что кофе с молоком вредно для печени, то тут врачи расходятся во мнении.

Дело в том, что само по себе соединение кофеина и молока не несет никакой угрозы организму. Опасность таится в сопутствующих ингредиентах, таких как сахар и молочные жиры. Именно поэтому, тем, у кого есть проблемы с печенью, лучше воздержаться от напитков с добавлением жирного молока. А если учесть, что молоко с низким содержанием жиров просто невозможно взбить в пышную пенку, нужно сразу отдавать себе отчет в том, что диетического латте не существует в природе и в кафе вам точно никогда не подадут напиток, приготовленный с обезжиренным молоком.

Жирное молоко или сливки - это не тот продукт, который должен быть в рационе людей с проблемами пищеварительной системы. Для тех у кого диагностирована язва, гастрит, гастродеоденит, холицестит, повышенная кислотность и прочие неприятные вещи - кофе сам по себе запретный напиток. А о том, чтобы добавить в чашку жирное молоко, таким людям даже думать не стоит.

Кофе без вреда для здоровья - лайфхак

Если говорить о том, как правильно пить кофе без вреда для здоровья, то ответ максимально прост - пейте кофе с молоком не в кафе, а дома. Во-первых, дома вы не будете использовать сливки. Во-вторых, вы можете добавить в напиток обезжиренное молоко.

Да, вы не получите ту самую устойчивую пенку, которую так красиво взбивают в кафе, но и жирность напитка у вас будет гораздо ниже. Ну и, наконец, дома вы точно сможете удержаться от дополнительной вкусняшки, в отличие от кафе, где так соблазнительно пахнет свежей выпечкой, с прилавка на вас смотрит ароматная сдоба, а бунтарь внутри вас начинает уверять, что от одного кусочка тортика точно "ничего не будет".

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