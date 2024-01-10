Каждая хозяйка покупает домой яйца. Это очень полезный и доступный продукт. Но яйца есть разные, то какие же тогда взять.

Каждый украинец покупает яйца, ведь это один из самых популярных продуктов в нашей стране. Если на рынках зачастую лишь домашние яйца, то в супермаркетах разбегаются глаза из-за разнообразия марок, цветов и размеров, что, кстати, также влияет на цену.

УНИАН разбирался, чем отличаются коричневые яйца от белых.

Почему яйца белые и коричневые

Многие обращали внимание на то, что яйца разных цветов сортируют и продают отдельно. Но многие ли задумывались, почему яйца разных цветов? Как оказалось, все очень просто.

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Цвет скорлупы яиц зависит от породы курицы, которая его снесла. Зачастую белые яйца несут куры с белыми перьями и светлыми гребешками, а вот коричневые – от птиц с темным оперением и красноватыми гребешками.

Некоторые породы кур могут нести даже голубые или пятнистые яйца, но фермеры их редко разводят.

Какие яйца полезнее белые или коричневые

Почему-то бытует мнение, что коричневые яйца якобы лучше белых. Учитывая тот факт, что цвет яиц связан лишь с породой курицы, которая их снесла, то разницы в питательности и полезности нет.

Единственное, что может влиять на качество яиц – питание самих птиц. Фермеры, чтобы уберечь кур от болезней и улучшить их питание, могут использовать корма с высоким содержанием антибиотиков, микроэлементов и витаминов.

Почему коричневые яйца обычно дороже белых

Наверное, неоднократно замечали, что коричневые яйца могут стоить дороже, чем белые. Но, как мы уже разобрались, это никак не зависит от полезности яиц.

Причина кроется в том, что породы кур, которые откладывают коричневые яйца, обычно крупнее тех, у кого белые яйца. То есть такие птицы больше едят, а значит производителю необходимо больше средств на их содержание. А все расходы закладываются в цену продукта.

Ранее УНИАН писал, как заморозить яйца на зиму.

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