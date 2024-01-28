На всю жизнь запомните, что нельзя стирать в стиральной машине, чтобы не испортить вещи.

Стиральная машинка-автомат - спасение для многих хозяек, ведь с помощью такого устройства можно сильно облегчить стирку. Однако кроме ситуаций, когда вы забыли выложить кошелек из кармана или случайно постирали черное с белым, есть и более печальные обстоятельства - УНИАН выяснил, можно ли стирать пуховик в машинке на самом деле и какие еще вещи попали под запрет.

Ранее мы говорили о том, почему рвется белье в стиральной машине и что с этим делать.

Что нельзя стирать в стиральной машине - полный список

Издание cincinnati.com объясняет несколько важных правил и называет одежду, которую лучше очистить как-нибудь иначе, не используя стиральную машинку. Причины разные, но суть одна - если проигнорируете советы, можете считать, что этой вещи у вас больше нет.

Видео дня

Костюмы, галстуки и пиджаки

Если вы не знаете, как постирать пиджак, который нельзя стирать, то просто отнесите его в химчистку - стирки в "машинке" он не переживет. Чаще всего костюмы и галстуки сделаны из тканей, которые рвутся даже в деликатном режиме, а еще могут существенно уменьшиться в размере. Кроме того, если костюм или пиджак после стирки станет мятым, вряд ли вы сможете это исправить.

Одежда со стразами

Категорически нельзя стирать в машинке платья, юбки, пиджаки и любые другие вещи с пайетками и стразами. Пришитый декор легко оторвется, более того - может оставить дырку на одежде, которая сильно увеличится в размерах под воздействием мощностей барабана. Если украшения не пришиты, а приклеены, это тоже не спасет - горячая вода при стирке растворяет клей.

Вещи с молниями и пуговицами

Вы легко можете постирать джинсы, брюки или платья, если на них есть молнии или пуговицы, но тогда следует выполнить несколько действий. Молнии нужно застегнуть до конца, а пуговицы расстегнуть. В противном случае "собачка" от молнии обязательно зацепится и порвет какую-нибудь вещь, а пуговицы оторвутся.

Купальники и нижнее белье

Немногие знают, почему нельзя стирать трусы в стиральной машине - эксперты утверждают, что любые элементы нижнего белья при автоматической стирке быстрее теряют свой привлекательный внешний вид и свойства ткани. Чашки бюстгальтеров деформируются, их застежки цепляются за другую одежду и рвут ее, а трусы растягиваются и даже меняют цвет на более тусклый.

По этой же причине нельзя стирать в машинке взрослые и детские носки - скорее всего, они застрянут между манжетой и дверцей, и вы их не найдете. Если очень не хочется стирать такие вещи вручную, складывайте их в мешочек.

Пледы и одеяла

Внимательно прочитайте информацию на этикетке, прежде чем стирать такие домашние вещи в машинке. Дело в том, что если плед или одеяло могут быть очищены только в химчистке, а вы положите их в стиралку, то после окончания цикла вам достанется сморщенное и жесткое нечто - приятный мягкий плед придется купить в магазине.

Кроссовки

Не все понимают, почему нельзя стирать кроссовки в стиральной машине, а именно - беговые с кожаными вставками. Такой материал может начать шелушиться и облазить, потому что кожа не переносит интенсивного воздействия и высоких температур.

Однако, отвечая на вопрос о том, можно ли стирать кроссовки в машинке, вы в состоянии определить сами - если они сделаны не из кожи или винила, то смело пробуйте класть их в СМА.

Свитера

Все знают, что нельзя стирать в машинке вязаные свитера, но мало кто учитывает, что шерсть, бархат и кашемир тоже не переживут автоматической стирки. Они легко теряют первоначальный вид, "садятся" и даже покрываются катышками, поэтому лучше очищать подобные вещи как-нибудь иначе, а если вариант со стиралкой единственный, то класть в мешок.

Одежду с шерстью животных

Если вы отправите в СМА такие вещи, то 100% шерсть окажется на другой одежде, а также в сливных трубах, из-за чего те могут забиться. Именно поэтому опытные собаководы и любители котов рекомендуют сначала снимать с одежды шерсть валиком, а уже потом стирать вещи в машинке.

Вещи с кружевом

Обязательно запомните, что нельзя стирать в стиральной машине одежду из тонких материалов, тем более с кружевом. Подобный декор не выдерживает интенсивных стирок, может оторваться или деформироваться. Идеальный вариант - стирка кружевных вещей вручную в холодной воде.

Ортопедические подушки

Такие подушки с эффектом памяти, которые запоминают позу, ни в коем случае нельзя стирать в машинке. Дело в том, что материал этих подушек - пенополиуретан, который после интенсивной стирки просто развалится на куски. Если случайно испачкали подушку, можете почистить ее точечно, но отправлять в СМА - плохая идея.

Вас также могут заинтересовать новости: