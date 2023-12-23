В повседневной жизни мы часто придаем особое значение символике и приметам, особенно когда дело касается праздников, таких как Новый год.

Игрушки на елке - это не просто украшения, они несут в себе особый смысл и могут быть связаны с различными преданиями и поверьями. Существует несколько важных моментов, связанных тем, каким цветом наряжать елку в 2024 и какие игрушки вешать нежелательно.

Какие игрушки вешать на елку в этом году - что можно и нельзя

В 2024 году, который пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона по китайскому календарю, есть определенные приметы и рекомендации относительно игрушек для украшения елки.

Категорически нельзя вешать игрушки с острыми углами. Поскольку Деревянный Дракон ассоциируется с природой, заботой и миролюбием, лучше избегать украшений с острыми углами или зазубринами. Они нарушают гармонию символа и привлекают ненужный негатив.

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В этом году следует отказаться от фигурок и гирлянд, которые ассоциируются с болезнями, смертью или неудачей. Такие атрибуты несут токсичную и нездоровую энергию.

Нельзя украшать елку неэстетичными и грубыми игрушками, ведь Дракон является символом природы и мудрости, он отражает элегантность и мягкость. Поэтому игрушки с грубыми текстурами могут нарушить его благоприятное влияние.

Вместо этого украсьте елку в светлых и золотых тонах. Так как Дракон зеленый, то это цвет также приветствуется. Отличным украшением станут шары разного размера ярких и насыщенных цветов. Можете повесить на елку монетки или конверты с деньгами. Считается, что это привлечет достаток в дом.

Каким цветом нельзя украшать елку 2024 - категорический запрет

В год Дракона нельзя вешать на елку игрушки темного цвета. Дракон символизирует силу, удачу и процветание. Использование игрушек мрачных оттенков может создать недоброжелательную атмосферу, что противоречит позитивным аспектам символа Дракона.

Ранее УНИАН рассказывал, как загадать желание на новый год.

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