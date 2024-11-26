Что делать, если декабрист не цветет - парочка хитростей, которая оживит ваш домашний кактус.

Цветок декабрист, или рождественник, обычно начинает распускаться с конца ноября и радует своими ярко-розовыми бутонами в течение декабря-января. Но иногда рождественник не зацветает или же выпускает несколько цветочков, да и те сбрасывает. Что сделать, чтобы декабрист зацвел в декабре? Вот что советуют цветоводы.

Декабрист - уход за цветком и ошибки, из-за которых он не цветет

Причин того, почему декабрист не цветет, может быть несколько, и они кроются в неправильном уходе за растением.

Научное название декабриста - шлюмбергера. Это цветок из семейства кактусовых, но не совсем кактус, а ветвящийся кустарник из тропиков. То есть, декабрист - цветок, уход за которым требует создать условия, максимально похожи на тропические.

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На что нужно обратить внимание:

Грунт

В природе шлюмбергера растет на других растениях, там, где есть мох, опавшие листья или другая органика. Поэтому и грунт для цветка также нужен легкий и рыхлый, в идеале - земля для кактусов + листовой перегной в равных частях, вперемешку с мхом и корой.

Полив

Как и в тропиках, цветку нужен сезон дождей и сезон засухи. Сезон дождей должен начинаться в начале марта - то есть, с этого времени растение нужно регулярно поливать и опрыскивать. В сентябре наступает засуха, то есть, растение нужно поливать совсем немного и лишь поле того, как грунт почти полностью пересохнет. Температура должна быть 12-16°С (в помещении это может быть прохладный подоконник). Когда растение зацветет его снова поливают, а с февраля по март декабрист опять уходит на "покой".

Подкормки

Если цветок растет у вас давно и на одном месте, то растение нужно подкармливать - 2 раза в месяц, начиная с весны и до осени. Это могут быть комплексные составы для кактусов, подойдет и монокалийфосфат.

Есть также несколько домашних способов, как реанимировать декабрист:

нужно растворить в 0,5 л отстоянной воды 1 ст. л. сахара и использовать эту воду для полива;

смешать 1 л воды с 2 ст. л. золы и также поливать цветок этим раствором.

По словам опытных цветоводов, грамотный уход способствует тому, что рождественник цветет не один, а два раза.

Как вырастить декабрист из листочка

Кстати, после цветения, то есть, в феврале, можно размножить цветок. Он в єто время будет находиться в состоянии покоя и его будет легче укоренить.

Как это сделать:

возьмите пластиковые стаканчики (200 мл), сделайте в донышках дренажные отверстия;

наполните универсальным грунтом для рассады, полейте, чтобы промочить грунт;

найдите на декабристе побеги с сочными листьями – желательно с корешками в пазухах, а если таких нет – берите любую ветку, 2-4 сегмента от верхушки, или большой лист;

аккуратно отделите черенок (или лист) руками, как будто выкручиваете его;

обмакните в воду, а затем в порошок-укоренитель(есть в любом садовом магазине), чтобы черенок быстрее укоренился;

воткните в грунт примерно до середины листа и уплотните почву.

После этого стаканчики нужно накрыть сверху пакетом, чтобы получилась мини-тепличка, и поставить в прохладное место (t 18-20°С) и в полутень.

Укореняются черенки примерно 2-3 недели, пакеты сверху нужно снимать каждый день на полчаса, чтобы растения проветривались и не "поймали" грибковых заболеваний. Поливать черенки нужно по мере подсыхания грунта.

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