Рассказываем, что нужно, чтобы вывезти животное за границу и легко покинуть страну вместе с ним.

Мобилизация в Украине набирает новые обороты, а это значит, что некоторые граждане решаются уехать в Европу или другие страны. Однако у многих есть питомцы, которых бросить нельзя - УНИАН выяснил, как вывезти домашнее животное за границу, чтобы пропустили без проблем.

Как вывезти животное за границу из Украины - главные правила

Существуют несколько документов, которые обязан сделать хозяин, чтобы покинуть страну вместе со своим котом или собакой. Самый главный из них - международный ветеринарный паспорт, в котором будет вся информация о животном, а также фото питомца.

Более того, в этот же ветеринарный паспорт международного образца вносится информация о том, что кот или собака:

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прочипированы (дата, подпись врача, печать клиники);

привиты (вклеены этикетки от вакцин с номером, дата, печать ветслужбы);

проглистованы и обработаны от паразитов.

Стоимость ветеринарно-санитарного паспорта в Украине составляет 51,29 грн в государственных больницах, но если вы выбрали частную клинику, то ориентируйтесь на ее прайс.

Кроме этой информации, важно знать, что нужно, чтобы вывезти животное за границу, даже имея ветеринарный паспорт. Вам необходимо собрать еще один пакет документов:

справку от кинолога о том, что животное не имеет племенной ценности;

документ и наличии клейма (для питомцев, родившихся до 2011 года);

справка об определении антител к бешенству;

ветеринарная справка формы 1, заполненная на английском языке;

загранпаспорт животного.

Несмотря на все эти общие правила, нужно точно знать, какие требования к перевозке животных выдвигает конкретная страна. Именно поэтому перед поездкой ознакомьтесь с инструкциями того государства, которое вы планируете посетить - правила могут отличаться или дополняться.

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