Кофе пьют люди во всем мире - одни заваривают в турке, другие предпочитают напиток из ближайшей кофейни, а третьи довольствуются вариантом растворимого напитка. УНИАН расскажет, какой кофе считается качественным и на что обращать внимание в магазине.
Ранее мы говорили о том, можно ли на самом деле пить кофе с молоком.
Как понять, хороший кофе или нет, если купили в зернах
Натуральный зерновой кофе - это уникальный продукт, который подарит вам не только приятные ощущения во время питья, но и поможет слегка взбодриться. К сожалению, некоторые производители добавляют примеси и ароматизаторы, чтобы выдать свой продукт за качественный.
На самом деле, признаки натурального кофе в зернах довольно просты:
- крупные зерна одинакового размера;
- насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи;
- маслянистые следы на пальцах после трения о зерна;
- кусочки пленки в бороздке зерна;
- отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе.
Опытные бариста рекомендуют лайфхак, как определить хороший кофе в зернах. Возьмите несколько зерен и ударьте по ним чем-нибудь тяжелым. Если кофе натуральный, то зерна расколятся на части. Искусственный продукт рассыпается в труху.
Как выбрать хороший кофе растворимый
Растворимый кофе считается более популярным среди обычных потребителей, чем молотые зерна. Все дело в том, что растворимый напиток легче заваривать и стоит он, как правило, дешевле. Если вы тоже относитесь к людям, предпочитающим растворимый кофе, запомните несколько правил:
- покупайте кофе только в зип-упаковке - она защищает продукт от влаги и солнечных лучей;
- цвет кофе должен быть равномерным коричневым без белых вкраплений;
- аромат яркий и насыщенный - никакого запаха хлеба или желудей.
Как и в случае с молотым кофе, растворимый можно проверить на подлинность. Налейте в любую емкость холодную воду, бросьте ложку растворимого кофе и размешайте. Натуральный продукт полностью растворится, а цикорий или другие варианты того, что кладут в пачку недобросовестные производители, просто осядет на дне посуды.