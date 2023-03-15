Какой кофе выбрать в супермаркете, чтобы не купить подделку - читайте в материале.

Кофе пьют люди во всем мире - одни заваривают в турке, другие предпочитают напиток из ближайшей кофейни, а третьи довольствуются вариантом растворимого напитка. УНИАН расскажет, какой кофе считается качественным и на что обращать внимание в магазине.

Ранее мы говорили о том, можно ли на самом деле пить кофе с молоком.

Как понять, хороший кофе или нет, если купили в зернах

Натуральный зерновой кофе - это уникальный продукт, который подарит вам не только приятные ощущения во время питья, но и поможет слегка взбодриться. К сожалению, некоторые производители добавляют примеси и ароматизаторы, чтобы выдать свой продукт за качественный.

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На самом деле, признаки натурального кофе в зернах довольно просты:

крупные зерна одинакового размера;

насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи;

маслянистые следы на пальцах после трения о зерна;

кусочки пленки в бороздке зерна;

отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе.

Опытные бариста рекомендуют лайфхак, как определить хороший кофе в зернах. Возьмите несколько зерен и ударьте по ним чем-нибудь тяжелым. Если кофе натуральный, то зерна расколятся на части. Искусственный продукт рассыпается в труху.

Как выбрать хороший кофе растворимый

Растворимый кофе считается более популярным среди обычных потребителей, чем молотые зерна. Все дело в том, что растворимый напиток легче заваривать и стоит он, как правило, дешевле. Если вы тоже относитесь к людям, предпочитающим растворимый кофе, запомните несколько правил:

покупайте кофе только в зип-упаковке - она защищает продукт от влаги и солнечных лучей;

цвет кофе должен быть равномерным коричневым без белых вкраплений;

аромат яркий и насыщенный - никакого запаха хлеба или желудей.

Как и в случае с молотым кофе, растворимый можно проверить на подлинность. Налейте в любую емкость холодную воду, бросьте ложку растворимого кофе и размешайте. Натуральный продукт полностью растворится, а цикорий или другие варианты того, что кладут в пачку недобросовестные производители, просто осядет на дне посуды.

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