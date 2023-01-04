Современной женщине крайне важно в кратчайшие сроки понять, нравится ли она мужчине, чтобы не терять времени на пустые ожидания.

Нравиться людям - это нормальное желание многих з нас. Однако не всегда можно сразу понять нравишься ли ты другим людям.

Но, если задаться целью, то практически всегда можно определить, нравишься ты или нет. Мы собрали несколько советов, которые помогут удостовериться, что ты нравишься человеку.

Ранее УНИАН писал о том, как повысить самооценку, используя советы психологов.

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Как узнать, нравишься ли ты людям - простые признаки

Напрямую тебе могут не сказать о симпати. Впрочем, слова не главное - лучше сканировать невербальный контакт. Именно жесты, взгляд, улыбка, прикосновения ответят на вопрос - нравишься ли ты мужчине?

Как понять что нравишься мужчине - читай язык тела

Научись расшифровывать его жесты - именно это поможет тебе понять, что ты нравишься парню. Например, он может при тебе расправив плечи, глубоко вдохнуть, или заложить пальцы за ремень брюк - это указывает на заинтересованность тобой. Еще есть зрительный контакт - именно он лучше всего поможет понять, что ты нравишься парню по взгляду. Если ты ему нравишься, он будет смотреть на тебя, пока вы не встретитесь взглядами хотя бы на короткое время.

Совет: полагайся на интуицию - если она говорит тебе, что ты нравишься тому или иному мужчине, то, вероятно, так и есть. Однако не давай своему субъективному взгляду искривлять действительность.

Как ведет себя мужчина, которому ты нравишься - особенности поведения

Он расслаблен и ловит моменты, чтобы приблизиться к тебе;

Часто делает комплименты и находит повод прикоснуться к тебе;

Смотрит прямо в глаза, или смотрит на тебя украдкой;

Хочет чаще бывать с тобой наедине и зовет на свидания;

Он поддерживает с тобой связь и после встречи, а не исчезает, добавляется к тебе в друзья в соцсетях, быстро отвечает на сообщения;

Немного нервничает, или ему весело рядом с тобой;

Он не отвлекается от тебя и проявляет инициативу и, наконец - он честен с тобой.

Кстати о прикосновениях - обрати внимание, как парень реагирует на твои прикосновения, и как часто он отвечает взаимностью, если отвечает.

А вот как по поступкам понять, что ты нравишься парню очень просто. Если он постоянно оказывает знаки внимания - от цветов, до приятных подарков или сюрпризов, то тут ответ очевиден. А если ему лень написать тебе или позвонить хотя бы раз в день, то тут тоже все понятно.

Бывает и так, что парень был другом, но потом оказалось, что он испытывает к тебе не только дружеские чувства.

Как понять что ты нравишься другу - на что обратить внимание

Прикасается к тебе как бы случайно;

Думает о твоем комфорте - не жарко тебе, или не холодно;

Смеется над парнями, с которыми ты идешь на свидания и интересуется, кто тебе нравится;

Часто куда-то приглашает. Словом старается проводить с тобой максимально много времени;

Для тебя он постоянно на связи.

Кроме того, обрати внимание на тему его разговоров с тобой. Если они касаются романтики, любви, знакомств, то можешь быть уверена - он тобой заинтересован, даже, если не подает виду. Но, если твой друг-парень обращается к тебе за советом по поводу другой девушки, то значит, что он воспринимает тебя как друга.

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