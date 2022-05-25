УНИАН назвал 6 простых способов убрать неприятный запах с обуви с помощью домашних средств.

Неприятный запах в обуви может встречаться даже у самых чистоплотных людей. Усугубить проблему может долгое непрерывное ношение обуви или неправильный уход. УНИАН назвал 6 простых и неожиданных способов убрать посторонние ароматы из любимой пары кроссовок.

Морозилка

Неожиданный способ, но он действительно работает. Заверните обувь в ткань или пакет, и поставьте в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит все бактерии в обуви, а именно они являются источником неприятного запаха.

Сода

Приготовьте специальную смесь из 3 столовых ложек соды и 1 столовой ложки крахмала. Можно добавить несколько капель парфюма или эфирного масла. Порошок равномерно разложите в два носка и завяжите носки резинками. Положите носки в обувь на ночь. Это дезодорант для обуви домашнего производства.

Впитывающие вещества

В обувь можно насыпать вещества, которые впитывают влагу из подошвы и убирают неприятный запах. Для этой цели подойдут соль, детская присыпка, активированный уголь, кофе, чай. Насыпьте средство в обувь, оставьте на 12 часов и промойте ботинки изнутри.

Антисептик

Антисептик убивает бактерии внутри обуви, а вместе с ними пропадет и посторонний запах. Для этих целей хорошо подойдет аптечное средство формидрон.

Перекись водорода

Смочите ватный диск в перекиси водорода и хорошо протрите обувь изнутри. Затем дайте обуви высохнуть.

Дезодорант для обуви

Самый надежный способ забыть о неприятных запахах - это купить дезодорант для обуви в магазине. Просто распылите спрей на обувь после носки и оставьте до высыхания. Делайте это каждый раз, когда снимаете обувь. Дезодорант удобен тем, что его можно брать с собой в дорогу.

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