Четыре простых совета помогут получить прозрачный цвет и аппетитный срез у холодца.

Ароматный наваристый холодец всегда был одним из любимейших блюд украинцев и присутствовал на каждом празднике. Процесс его приготовления весьма трудоемкий и его легко нарушить. Сделать прозрачный холодец с первого раза не всегда получается, особенно если нет домашнего мяса. Однако соблюдение некоторых хитростей повысит шансы успеха.

Как сварить прозрачный холодец - советы Клопотенко

Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший холодец от Евгения Клопотенко. В своем блоге шеф-повар также поделился секретами о том, как сделать холодец прозрачным.

После того, как бульон закипит, убавьте огонь на плите с максимального на средний. Мясо в блюде должно медленно томиться, а не активно булькать.

Солите блюдо в самом конце приготовления.

Как только на поверхности появится пена - обязательно снимайте её шумовкой, иначе бульон будет мутным.

После варки процедите жидкость через марлю или очень мелкое ситечко.

Также Клопотенко напоминает, что если холодец варится из разных видов мяса, то курицу нужно достать раньше, чтобы она не переварилась. А свинину и говядину варят на час больше.

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Обязательно ли добавлять желатин в холодец

Добавлять желатин вовсе необязательно, если в мясе для бульона много хрящей, кожи и костей. Во время варки из этих частей выделяется природный желатин, благодаря чему блюдо застывает естественным образом.

Однако если блюдо готовится из нежирного мяса, вроде куриного филе, то без добавки оно не застынет. Клопотенко объяснил как добавлять желатин в холодец. Для этого залейте 30 г желатина стаканом теплой воды и оставьте набухнуть на 15 минут. Добавляйте эту смесь в готовый, но ещё горячий бульон.

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