С 24 февраля многие украинцы находятся в бомбоубежищах, скрываясь от вражеских снарядов Российской Федерации, которая напала на нашу страну.
В период всеобщей паники мы постоянно читаем новости со своих смартфонов, быстро сажая батарею. Но есть несколько лайфхаков, как сохранить заряд в экстренных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Советы для тех, у кого iPhone
В первую очередь стоит начать с элементарного - установить темный фон, сделать тише звук и уменьшить яркость экрана. Также рекомендуется отключить все программы, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Сохранить заряд поможет и отключение iCloud, Wi-Fi и Bluetooth, Siri и визуальных эффектов.
К слову, режим "Авиа" также будет полезен. Конечно, дозвониться вам будет невозможно, зато еще какое-то время продержится батарея.
Советы для владельцев смартфонов Android
В целом советы для владельцев смартфонов Android такие же, как и для тех, у кого iPhone. При этом в ваших телефонах есть еще функция "Режим экономии заряда". А также отключайте геолокацию.