Эти простые советы помогут вам оставаться на связи более длительное время.

С 24 февраля многие украинцы находятся в бомбоубежищах, скрываясь от вражеских снарядов Российской Федерации, которая напала на нашу страну.

В период всеобщей паники мы постоянно читаем новости со своих смартфонов, быстро сажая батарею. Но есть несколько лайфхаков, как сохранить заряд в экстренных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Советы для тех, у кого iPhone

В первую очередь стоит начать с элементарного - установить темный фон, сделать тише звук и уменьшить яркость экрана. Также рекомендуется отключить все программы, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Сохранить заряд поможет и отключение iCloud, Wi-Fi и Bluetooth, Siri и визуальных эффектов.

К слову, режим "Авиа" также будет полезен. Конечно, дозвониться вам будет невозможно, зато еще какое-то время продержится батарея.

Советы для владельцев смартфонов Android

В целом советы для владельцев смартфонов Android такие же, как и для тех, у кого iPhone. При этом в ваших телефонах есть еще функция "Режим экономии заряда". А также отключайте геолокацию.

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