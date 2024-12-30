Если хотите приготовить птицу на сковороде и получить хрустящий верх, можно использовать один кисломолочный продукт.

Во время новогодних праздников хозяева и хозяйки уделяют много времени готовке, и часто "звездой" во время застолья становится птица. Но далеко не все знают, как добиться золотой корочки на курице, чтобы блюдо было очень аппетитным.

Есть несколько кулинарных секретов, благодаря которым золотисто-коричневый верх будет и у птицы, приготовленной в духовке, и у той, которая готовится на сковороде.

Как сделать хрустящую корочку на курице в духовке

Самый простой способ, благодаря которому блюдо станет поджаристым, – это использовать режимы гриль или верхний нагрев за 10 минут до того, как блюдо будет готово.

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Кроме того, можно смазывать птицу некоторыми ингредиентами, которые позволят заполучить желаемую корочку.

Вот чем смазать курицу, чтобы получилась золотистая корочка:

Можно использовать сливочное масло или мед – нанесите эти ингредиенты на блюдо за 15 минут до готовности и снова отправьте его в духовку;

Щедро приправьте птицу солью и перцем. Потом отделите кожицу на передней части курицы и внутри присыпьте приправами саму грудку.

Если использовать последний лайфхак, то во время запекания кожица станет особенно хрустящая.

Как добиться золотистой корочки – необычная глазурь

Можно просто посолить и поперчить птицу, уложить в нее приблизительно треть лимона с цедрой и поставить запекать приблизительно на 1 час при температуре от 180 до 200 градусов.

Пока птица будет готовиться, необходимо сделать глазурь, в которую входят такие ингредиенты:

Мелко порубленный 1 зубчик чеснока.

Около 50 граммов сливочного масла.

Приблизительно 50 г томатной пасты.

1 столовая ложка сахара.

Можно добавить острый перец по вкусу.

1 столовая ложка соевого соуса.

Все ингредиенты нужно проварить на небольшом огне, чтобы получилась однородная смесь. Обратите внимание, что нельзя доводить глазурь до кипения.

Как придать курице золотисто-коричневую корочку благодаря глазури

Когда до конца приготовления птицы останется 10-15 минут, ее нужно достать из духовки. Обмажьте блюдо толстым слоем глазури и снова поставьте в духовку. Температуру можно уменьшить до 170 градусов. Внимательно следите за приготовлением, поскольку в составе глазури есть сахар, и он может очень быстро карамелизироваться и подгореть.

Как приготовить курицу с хрустящей корочкой на сковороде

Во время готовки птица может получиться мягкой, а не поджаристой, и из-за этого не будет выглядеть аппетитно. Как оказывается, на курице золотистой кожица может стать благодаря одному кисломолочному продукту – сметане.

Мы выяснили, чем обмазать курицу для корочки, а теперь стоит объяснить, как же это правильно сделать. Птицу нужно смазать сметаной, а потом выложить на раскаленную сковороду. Когда одна сторона поджарится до золотистости, переверните ингредиент на другую. После этого блюдо необходимо довести до готовности на небольшом огне.

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