Рассказываем, как избавиться от запаха мусорного ведра, если он не исчезает даже после того, как его помыли.

Мусорное ведро на кухне зачастую становится источником неприятного запаха, от которого невозможно избавиться: мой его или не мой - все равно "аромат" остается. Но у опытных хозяек на этот случай есть свои хитрости. Рассказываем, что насыпать в мусорное ведро, чтобы плохой запах не появлялся.

Нужно ли мыть мусорное ведро

Конечно, лучший способ, как избавиться от запаха в пластиковом ведре - выносить мусор, не дожидаясь, когда он завоняется. Но иногда даже это не помогает: ведро просто-напросто пропитывается запахами, даже если вы используете мусорные пакеты. Дело в том, что у пластика есть свойство впитывать ароматы всего, с чем он соприкасается. Но эту проблему можно решить.

Первым делом нужно вымыть мусорное ведро (и делать это каждую неделю), добавив в воду дезинфицирующие и дезодорирующие средства.

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Как продезинфицировать мусорное ведро - с чем его мыть:

используйте теплую воду с несколькими каплями моющего для посуды, или смешайте воду с уксусом в равных пропорциях и помойте ведро этой смесью;

добавьте в теплую воду немного горчичного порошка, который также имеет как дезинфицирующий, так и дезодорирующий эффект;

смешайте соду с водой, чтобы получилась кашица и натрите ею ведро, а через 20 минут вымойте.

Можно также использовать для мытья мусорного ведра белизну, которую нужно предварительно развести водой.

Что насыпать в мусорное ведро, чтобы оно не пахло

Нейтрализовать неприятный аромат можно еще на этапе его появления - с помощью таких средств:

пищевой соды - на дно ведра насыпают несколько ложек, и она впитывает "ароматы" и дезинфицирует заодно;

наполнителя для кошачьих лотков - его также насыпают на дно ведра, он впитывает влагу, если вдруг пакет с мусором начинает течь, а если на наполнитель капнуть еще пару капель эфирного масла, то оно нейтрализует запах;

газеты - метод советских хозяек, ее также стелят на дно, отлично помогает впитать и запах, и влагу, и чем толще будет газета - тем лучше.

И еще один совет и полезная привычка: сортируйте пищевые отходы отдельно от других и выносите их ежедневно - тогда в ведре будет только сухой мусор, который не будет давать неприятного запаха.

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