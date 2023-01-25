Как размягчить сливочное масло, если вдруг вы забыли достать его из холодильника - читайте в материале УНИАН.

Нужно быстро размягчить масло? Это запросто. УНИАН подскажет несколько способов, как размягчить сливочное масло в зависимости от того, сколько времени у вас есть.

Ранее мы рассказывали, как проверить сливочное масло на натуральность в домашних условиях.

Самый простой способ размягчить масло - нарезать его на кусочки и оставить при комнатной температуре на 10-20 минут. Но этот способ работает только при условии, что у вас есть эти самые 20 минут. Если их нет, то есть другой выход из ситуации.

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Как размягчить масло - 5 способов

С помощью стакана

Нарежьте масло кубиками 2-3 см - так оно быстрее размягчится. Налейте в стакан кипяток - делайте это осторожно, чтобы стакан не треснул. Оставьте на минуту, затем вылейте кипяток и горячим стаканом быстро накройте кубики масла. Несколько минут - и масло можно намазывать на хлеб.

С помощью скалки

Этот способ подойдет, если не знаете, как размягчить замороженное сливочное масло. Поместите кусок масла между двух листов пергамента и хорошенько ударьте по маслу скалкой 3-4 раза, чтобы сплющить его. Затем раскатайте масло скалкой. Снимите пергамент и соберите масло. Еще 5 минут - и масло мягкое.

С помощью терки

Натрите масло на терке и оставьте его на 5 минут, чтобы размякло. Дальше можно смешивать его с другими ингредиентами, если вы готовите.

На водяной бане

Как можно быстро растопить сливочное масло? На водяной бане. Под действием тепла воды кубики масла размягчатся в течение 5 минут. Как сделать водяную баню и что на ней можно топить, мы рассказывали ранее.

В микроволновке

Поставьте тарелку с кубиками масла в микроволновку и нагревайте его в течение 5 секунд, импульсно. Мощность микроволновки при этом должна быть минимальной. Следите, чтобы масло совсем не растаяло - в микроволновке это происходит очень быстро.

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