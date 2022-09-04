Чтобы решить непростую бытовую проблему сперва, попробуйте химический способ очистки.

В неудобный момент можно столкнуться с тем, что труба засорилась, и вода не уходит. УНИАН рассказывает, как устранить засор в пластиковых или металлических трубах.

Появление "пробок", препятствующих движению жидкости, – нередкая проблема канализационных труб. К формированию "пробки" может привести несколько факторов. В трубопроводе могут скопиться пищевые жиры, инородные тела или мусор.

Чтобы решить непростую бытовую проблему сперва, попробуйте химический способ очистки.

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Какое средство помогает от засора труб

Специальные средства, которыми можно "пробить" канализацию, можно найти в отделах с бытовой химией. Они продаются в виде порошка, гранул или жидкости.

Одно из популярных средств – "КРОТ". Это название стало именем нарицательным, товары с таким и похожими названиями выпускает множество брендов. Обычно так называют средства, содержащие едкий натр (каустическая сода, NaOH).

Использовать покупное средство для очистки труб стоит строго так, как написано в инструкции.

Сделать средство от засоров в раковине можно и домашних условиях.

"КРОТ" для труб своими руками

Чтобы сделать такое средство дома, нужно смешать кальцинированную соду (щелок), и гашеную известь пушонку. Их можно найти в хозяйственном магазине.

Соды и извести нужно взять поровну, развести с водой в соотношении 1:1:2,5 (например, по 200 грамм соды и извести, 500 миллилитров воды). Средство нужно размешать деревянной ложкой или лопаткой (ни в коем случае не алюминиевой).

Для использования средство рекомендуется нагреть в эмалированной посуде. В ней же из средства можно выпарить воду, чтобы удобнее хранить его в сухом виде.

Важно: только что закипевшую воду можно заливать только в металлический трубопровод. В пластиковые трубы – не горячее 80 градусов по Цельсию.

Чем можно заменить "КРОТ"

Если нет "КРОТа", можно удалить засор в трубах щелочью или кислотой. Например, могут подойти:

сода пищевая;

уксус;

лимонная кислота;

отбеливатель "Белизна";

каустическая сода.

Как прочистить трубы содой и уксусом

Эти компоненты могут использоваться для очищения как на металлических, так и пластиковых трубных систем.

Сперва в отверстие слива нужно высыпать пищевую соду, затем – залить тот же объем уксуса (например, по половине стакана).

Через 2-3 часа в слив необходимо залить кипяток – для промывки. Чтобы метод был эффективнее, не разбавляйте соду водой.

Как прочистить трубы содой и кипятком

Комбинация, которая хорошо подходит для прочистики труб на кухне от жира – сода и кипяток.

Растворить жир в трубе поможет литр кипятка. После того, как зальете воду, всыпьте стакан соды. Далее нужно добавить еще немного горячей воды. Оставить, подождать и промыть.

Если химический способ очистки не дал результата, используйте механический способ. Ваши помощники в этом – вантуз и сантехнический трос, их можно найти в хозяйственных магазинах.

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