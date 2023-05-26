Советуем, как приучить взрослого кота к лотку, если он не научился этому в детстве.

Обычно коты учатся ходить на лоток еще маленькими, повторяя за мамой-кошкой. Но бывают и досадные исключения. Как приучить кошку к лотку, когда уже ничего не помогает, читайте в материале.

Лучшее средство для приучения к лотку котенка - просто и эффективно

Домашний котенок приучается справлять нужду в лотке в возрасте до одного месяца. А как приучить котенка к лотку народными средствами, если он подобран на улице или переехал к вам раньше, чем подействовал пример мамы?

Два проверенных способа:

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Насыпаем в лоток наполнитель, ставим туда кота и начинаем загребать наполнитель его лапами. Животное подхватит ваши действия и поймет, что грести и ходить в туалет нужно именно там.

Промокните лужицу, оставленную в неположенном месте, салфеткой и положите ее в лоток. Отнесите кота в лоток, поставьте туда и убедитесь, что он понюхал салфетку и уловил запах. Только не тычьте в лужицу носом, коты очень обидчивы и могут начать поступать вам назло. Аналогично с экскрементами, положите на наполнитель и аккуратно загребите лапой питомца.

Также можно насыпать на мокрое место наполнитель, придавить, чтобы он впитал результаты оказии, собрать совком и положить обратно в лоток. Периодически ставьте кота в лоток, он будет чувствовать запах и при нужде вернется к нему.

Для защиты неположенных мест обработайте их отпугивающим средством, которое можно приобрести в зоомагазине. Такие спреи обладают неприятным, отталкивающим запахом и помогают отучить кошку гадить, где не надо. Распылять их нужно несколько секунд с расстояния около 20 см. Для получения результата может потребоваться регулярная обработка в течение некоторого времени, будьте готовы применять средство на протяжении недели утром и вечером.

Можно использовать и дезинфицирующее средство с резким запахом или обычный уксус, разведенный пополам с водой.

Некоторые хозяева делятся советом расставлять миски с кошачьим кормом в тех местах, куда повадился ходить кот.

Если вопрос, как приучить кошку ходить в лоток без наполнителя, ставит вас в затруднение, ответ простой - точно так же, как и с наполнителем. Главное - соответствующий запах в том месте, куда питомец должен ходить.

Важно: кошатники говорят, что наполнитель все-таки желательно насыпать. Также можно использовать рваную туалетную бумаги или газеты. Коты любят грести и закапывать, поэтому вероятность успеха значительно выше, если им будет в чем это делать, а не просто стоять на сеточке в лотке.

Эти способы работают как для котят, так и для взрослых котов - ваша настойчивость, спокойствие и последовательность обязательно принесут свои плоды.

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