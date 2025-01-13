Рассказываем, можно ли мыть машину в мороз, и что нужно сделать, чтобы она не замерзла.

Мойки машины в зимний период автомобилисты стараются по возможности избегать - это часто чревато примерзанием дверей и другими неприятностями. С другой стороны, случается, что помыть автомобиль просто необходимо. Рассказываем, как мыть машину зимой, чтобы избежать ряда проблем.

Можно ли зимой мыть машину

Можно ли мыть машину в минус? Это первый вопрос, который волнует автомобилистов. С одной стороны, вроде как нет смысла это делать, если на улице постоянная слякоть. Если же стоит морозная погода, то и вовсе боязно - как уже говорили, есть риск примерзания дверей, замерзания замков и т.д.

Тем не менее, автомобильные эксперты все-таки советуют время от времени мыть автомобиль: дороги в зимний период обрабатывают реагентами, от которых страдает кузов авто, металлические, резиновые и пластиковые поверхности. И, учитывая то, что грязь способна впитывать этих реагентов больше, все это надо смывать. Но делать это лучше не вручную, а на мойке самообслуживания - только если температура "за бортом" не ниже -5°С.

Видео дня

Несколько правил, как мыть машину на самомойке зимой:

если на улице мороз, сначала автомобилю нужно дать постоять в боксе в течение 10 минут;

аккуратно отбить ледяные куски, если они образовались под крыльями;

нанести первую пену, что растворяет грязь – пистолет нужно держать на расстоянии 30 см, наносить снизу вверх;

очистить грязь горячей пеной - также наносить снизу вверх, в горизонтальном направлении, пистолет нужно держать под наклоном, а чистить сначала боковые поверхности, а после них - крышу, капот, багажник;

сполоснуть оставшуюся пену - сначала используют воду обычную, а затем деминерализованную (в нее добавляют вещества, которые ускоряют сушку и придают блеск).

По желанию машину можно также покрыть воском.

После всех этих процедур важно хорошо просушить машину. Если на автомобиле останется влага - например, на резиновых уплотнителях и в замке двери - то водитель просто не сможет попасть в салон.

Как сделать так, чтобы машина не замерзла после мойки:

протрите насухо замки, петли, люк бензобака;

вытрите сухой тканью уплотнительные резинки дверей, чтобы они не примерзли;

чтобы удалить излишнюю влагу в салоне (например, после мытья ковриков и пола) включите на некоторое время кондиционер.

Кстати, предотвратить примерзание дверей можно, если протереть уплотнительные резинки растительным маслом.

Эксперты также советуют через полчаса после мойки проверить, открываются ли двери в автомобиле и работают ли стеклоподъемнике - если что-то подмерзло, то на этом этапе проблему устранить буде проще, достаточно, к примеру, просто постучать по двери, чтобы открыть ее.

Если говорить о том, в какой минус нельзя мыть машину - при -10°С и выше мыть машину не следует. До -10°С еще можно отправиться на профессиональную мойку, где есть теплые боксы и просушка.

Ранее мы рассказывали, как хранить шины с дисками и без них.

Вас также могут заинтересовать новости: