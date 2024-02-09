Рассказываем, как узнать, что фарш испортился после морозилки, в холодильнике или сразу в магазине.

Фарш - мясной продукт, из которого можно приготовить множество разных блюд, но иногда в магазине нам продают не совсем свежий товар. Также фарш может отдать Богу душу, пока лежит в холодильнике или морозилке. УНИАН выяснил, как понять - испортился фарш или нет за 5 минут.

Как понять, что куриный фарш испортился

Фарш из курицы отлично подходит для приготовления котлет, фрикаделек и даже лазаньи. Однако есть признаки, которые точно подскажут, что из этого продукта лучше уже ничего не готовить:

запах - если фарш пахнет кислым, значит, он точно просрочен, потому что свежее мясо имеет нейтральный аромат;

- если фарш пахнет кислым, значит, он точно просрочен, потому что свежее мясо имеет нейтральный аромат; цвет - серый, зеленый, коричневый и любой другой оттенок - это верный признак несвежего продукта;

- серый, зеленый, коричневый и любой другой оттенок - это верный признак несвежего продукта; консистенция - куриный фарш должен быть упругим, ни в коем случае не иметь слизи и не разваливаться в руках.

Вы можете оценить куриный фарш визуально - если кусочки перекрученного мяса ровные, глянцевые, без странных вкраплений и пятен, значит, продукт свежий. В противном случае откажитесь от покупки.

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Как понять, что свиной фарш испортился

В случае со свининой "работают" те же правила, что и с курицей - признаки несвежего продукта совпадают. Если вы видите, что свиной фарш стал серым или зеленым, слишком мягким на ощупь, пахнет тухлым или кислым мясом, то, скорее всего, использовать его уже нельзя. Элементарный осмотр с помощью природных рецепторов поможет вам обнаружить несвежую свинину, а также разобраться, как понять, что говяжий фарш испортился.

Как понять, что замороженный фарш испортился

Многие хозяйки "про запас" оставляют фарш в морозильной камере, чтобы потом из него что-нибудь приготовить. Редко, но случается так, что продукт теряет свою свежесть, поэтому важно знать, как понять, что фарш испортился в морозилке.

После его разморозки (а то и во время) вы почувствуете неприятный запах гнилого мяса. Он будет довольно сильным - не заметить не получится. Проверив емкость с фаршем, вы также можете увидеть, что на продукте появились пятна любого другого цвета, кроме естественного мясного - это тоже станет аргументом против использования полуфабриката.

Эти знания нужны, чтобы не тратить свое время, потому что нетрудно объяснить, как понять, что фарш испортился при жарке - вы начнете жарить несвежее мясо и вся кухня, а то и вся квартира, наполнится ужасным гнилостным ароматом. Придется выбрасывать фарш, мыть сковороду, проветривать помещение и готовить другое блюдо или бежать в магазин за новыми продуктами. Лучше уж сразу обратить внимание на тревожные сигналы и избавиться от неподходящего продукта.

УНИАН рекомендует использовать обоняние, зрение и касания, чтобы разобраться в этом вопросе - узнавать, какой на вкус испорченный фарш, не стоит. Ничего приятного вы не почувствуете, зато рискуете отравиться.

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