Можно ли почистить посудомойку содой и что использовать для идеальной чистоты - узнайте в материале УНИАН.

Посудомоечная машина - удобное приспособление, которое заметно облегчает людей хозяйке уборку в доме. Однако, как и всякую технику, посудомойку нужно периодически очищать, чтобы она работала исправно. УНИАН расскажет, как почистить посудомоечную машину от жира в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как почистить стиральную машину от накипи.

Как почистить посудомоечную машину от накипи - первый этап

Для того, чтобы качественно почистить посудомоечную машину, вам нужно добраться даже в самые труднодоступные места. Чтобы упростить процесс, снимите корзины, держатели для посуды и фильтр. В отдельной емкости смешайте 300 мл воды и 1 стакан уксуса, поместите туда все съемные детали. Оставьте на 30 минут.

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В это время осмотрите машинку на наличие в ней мусора и остатков еды. Уберите их, затем протрите разбрызгиватели и боковые стенки устройства. Тщательно очистите фильтры и дозаторы, воспользуйтесь щетками и зубочистками, чтобы быстрее убрать загрязнения.

Как почистить посудомоечную машину уксусом и содой - инструкция

Возьмите белый столовый уксус и налейте его в количестве 200 мл в контейнер для моющего средства. Выберите цикл с горячей водой и запустите мойку. Когда процесс будет окончен, посыпьте дно посудомоечной машины 1 стаканом пищевой соды. Этот метод подходит тем людям, которые интересуются, как почистить посудомойку содой.

Запустите короткий цикл мытья посуды, а потом оставьте посудомойку открытой на 20 минут. Пищевая сода и уксус - это отличные дезинфицирующие средства, которые не только помогут вам быстро избавиться от жира и запаха, но и очистят устройство от накипи, одновременно убивая болезнетворных бактерий.

Завершающий этап - протереть внешнюю дверцу посудомоечной машины специальным моющим средством, разработанным для очистки материалов, из которых сделана ваша техника. После тщательной уборки протрите дверцу бумажным полотенцем.

Дополнительно УНИАН подготовил для вас несколько советов, как сделать так, чтобы посудомойка загрязнялась меньше.

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