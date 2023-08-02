Как отмыть йод с кожи и чем отмыть зеленку с рук и ногтей - простые и эффективные способы.

Случаются ситуации, когда быстро нужно смыть с кожи пятна от йода или зеленки. В ход идут мыло, стиральный порошок, средство для мытья посуды - у кого на что фантазии хватает. Впрочем, они не всегда спасают. Есть несколько простых и довольно эффективных способов, которые точно помогут - рассказываем, как можно оттереть зеленку с кожи (без кожи) и отмыть йод.

Как быстро испаряется йод с кожи

На самом деле, в случае, если вы испачкали кожу йодом, можно не делать ничего. Достаточно вспомнить, сколько держится йод на коже - в среднем не более суток. При чем, если в организме есть его недостаток, то он впитается за пару часов, но если организм не нуждается в йоде, то такие пятна могут сходить дольше – вплоть до недели.

Если у вас нет времени ждать и темные пятна от йода на коже нужно отмыть уже - тогда есть несколько действенных способов.

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Как отмыть йод с кожи рук и лица

Йод исчезает с кожи быстро, но при необходимости можно ускорить этот процесс. Для этого используйте:

Хозяйственное мыло

Самый очевидный способ - помыть пятно мылом, если нужно - потрите жесткой щеткой или мочалкой. Берите именно хозяйственное мыло, так как косметическое будет неэффективно.

Жирный крем или растительное масло

Самый безопасный способ - нанести на пятно с йодом растительное масло или жирный крем и потереть. Этот способ отлично выручит, если нужно убрать йод с лица.

Жирный крем, кстати, справляется даже со старыми пятнами - нужно нанести его на кожу и оставить на 20 минут, а после смыть водой.

Сода

Намочите кожу и натрите место с пятном содой. Придется подержать ее 10-15 минут, а потом смыть водой – пятно должно исчезнуть. После это место лучше смазать увлажняющим кремом.

Как отмыть йод с ногтей – сделайте содовую ванночку: в 1 л воды добавить 3 ст. л. Соды и подержать руки в растворе 15 минут. Кожу после смазать кремом. Такой способ подойдет и для того, чтобы отмыть зеленку из-под ногтей.

Спирт или крепкий алкоголь

Еще один способ, как отмыть йод с пальцев быстро - потрите пятно тампоном, смоченным в спирте, крепком спиртном напитке или другой жидкости, содержащей спирт. Будьте осторожны, если у вас сухая кожа - спирт сушит ее еще больше.

Перекись водорода и хлоргексидин

И то и другое продается в аптеке и стоит не дорого. Смочите ватку перекисью или хлоргексидином и протрите пятно. Эти средства более щадящие, чем спирт, поэтому ими можно удалять пятна йода с лица.

Сок лимона

Лимон осветляет кожу - выдавите немного сока на салфетку и потрите пятно с йодом. Или же потрите его долькой лимона - пока не ототрете.

Этот способ лучше использовать для рук и ногтей. Но не для лица.

Как смыть зеленку с кожи в домашних условиях

На коже зеленка держится обычно дольше йода - около недели. Можно. Конечно, подождать, пока она сойдет сама, но если ждать не можете, то можно также применить сок лимона, перекись водорода или спирт. Не помогает - пускайте в ход "тяжелую артиллерию":

Отбеливатели с хлором

Не очень приятный способ, но очень эффективный. Намочите ватный тампон отбеливателем и потрите – зеленка сойдет, но потом нужно сразу же промыть этот участок теплой водой.

Для кожи лица такой способ использовать ни в коем случае нельзя.

Жидкость для снятия лака

Также отлично помогает избавиться от пятен зеленки, но и как и в случае с хлорсодержащим средством, не подходит для нежной кожи.

Нанесите средство на ватный диск и потрите, а затем смойте водой и смажьте кремом.

Зубная паста

Более щадящий способ - нанесите пасту на пятно и потрите старой зубной щеткой, а после смойте водой. Не помогло - повторите еще раз. .

Скраб

Чтобы избавиться от пятен зеленки, можно использовать любой скраб - как готовый, так и домашний. Он поможет бережно удалить зеленку и йод с лица и тела.

Измельчите соль и смешайте с йодом в пропорции 3:1. Нанесите на кожу и потрите 5 минут. Смойте и смажьте кремом.

Средство для снятия макияжа

Помогает убрать зеленку с кожи лица. Нанесите средство и бережно потрите. Это щадящий способ, поэтому с первого раза пятна могут не исчезнуть - нужно будет протереть 4-5 раз.

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