Как удалить известковый налет в лотке стиральной машины и какие средства помогают от плесени - узнайте в материале УНИАН.

Лоток стиральной машинки - одно из самых грязных мест устройства, так как на нем остаются частички порошка и затвердевают. Но проблема не только в этом - со временем на лотке образуются плесень, накипь или ржавчина. УНИАН расскажет, как избавиться от известкового налета в стиральной машине и от других неприятных загрязнений.

Ранее мы говорили о том, как почистить стиральную машину от накипи.

Как вытащить лоток для порошка из стиральной машины - инструкция

Разные модели стиральных машинок отличаются друг от друга по методу установки лотка. В некоторых из них есть язычок, за который нужно потянуть, чтобы быстро и легко достать лоток. СМА, которые такого язычка не имеют, нужно извлекать иначе:

Видео дня

вытащить отсек до упора;

обработать резцы на дне лотка любым маслом;

взяться руками за контейнер и, приподнимая его вверх, тянуть на себя;

надавливать на него, пока не услышите щелчок, и вытащить лоток.

В любом случае, какими бы особенностями установки лотка не обладала ваша машинка, не стоит прикладывать слишком много усилий, иначе вы рискуете сломать контейнер.

Как очистить отсек для порошка в стиральной машине - общие советы

Существует универсальный метод очистки контейнера СМА, в нем используется сода, лимонная кислота и порошок. Вам нужно:

вытащить отсек для порошка и поместить его в таз;

залить его кипятком полностью;

добавить 1-2 ст.л лимонной кислоты;

налить в отдельную емкость кипяток и добавить по 1-2 ст.л кальцинированной и пищевой соды;

когда лимонная кислота перестанет шипеть, переместить лоток в емкость с содой;

оставить на два часа, а затем промыть под водой.

УНИАН предлагает удобную шпаргалку, которой можно пользоваться, если не знаете, какие загрязнения чем лучше очищать:

грибок - пищевая сода, уксус;

- пищевая сода, уксус; накипь - лимонная кислота;

- лимонная кислота; остатки порошка - лимонная кислота, сода.

Вместе со всеми вышеперечисленными средствами обязательно нужно использовать жесткие щетки и губки, чтобы качественно отчищать грязь.

Как почистить лоток стиральной машины от плесени - советы

Как мы уже сказали, от плесени отлично помогают пищевая сода и уксус. Для того, чтобы помыть контейнер СМА, залейте в него уксус и засыпьте 2 ст.л соды. Оставьте на два часа, а затем потрите щеткой или губкой и промойте под проточной водой.

Если с первого раза загрязнения не отмылись - повторите процедуру. Прежде, чем устанавливать лоток обратно, посмотрите нет ли плесени в самом отсеке. Если нашли - обработайте поверхность ватным диском, смоченным в уксусе, и промойте водой.

Как избавиться от известкового налета в стиральной машине - рецепт

Накипь - первая причина неприятного запаха в СМА. Удалять ее нужно обязательно, иначе кроме резких ароматов вы получите еще и некачественно выстиранное белье, а в перспективе - сломанную технику.

В целом, для избавления от накипи отлично подходят агрессивные моющие средства, например "Крот" или "Туалетный утенок", но любителям народных методов этот вариант не подойдет. УНИАН советует вооружиться лимонной кислотой - сделать раствор (на 3 л кипятка 10-15 гр кислоты) и замочить отсек для порошка в нем. После этого лоток нужно вымыть и поставить на место.

Как почистить лоток стиральной машины лимонной кислотой от остатков порошка

Лимонная кислота подойдет и для того, чтобы отмыть контейнер от остатков любых моющих средств. Удобство этого способа заключается в том, что вам не придется доставать лоток из машинки - достаточно лишь насыпать в него 1 ст.л гранул и включить стирку при 70-75°C.

Сода тоже хороша для таких целей, но принцип действия у нее другой - вам нужно смешать соду с водой до консистенции кашицы, смазать ею лоток и оставить на два часа. Затем потереть щеткой или губкой и промыть под проточной водой.

Как очистить отсек для порошка в вертикальной стиральной машине - лайфхаки

СМА, у которых загрузка вертикального типа, не поддаются подобным манипуляциям - достать из них лоток не получится. Зато вы можете использовать щетку или ершик:

растворить в 1 л горячей воды 3-4 ст.л любого моющего средства;

смочить щетку в растворе и очистить ею лоток для порошка;

промыть щетку под водой и удалить ею же остатки моющих с контейнера.

Некоторые хозяйки рекомендуют обмотать щетку тканью, чтобы более тщательно отмыть лоток. В конце процедуры лучше оставить стиралку открытой, чтобы к лотку поступал воздух.

Вас также могут заинтересовать новости: