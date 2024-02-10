Рассказываем, как очистить кран в ванной от налета копеечным продуктом.

Смесители в ванной и на кухне быстро теряют привлекательный внешний вид даже после тщательной генеральной уборки. Все дело в каплях от воды, которые высыхают на кране и таким образом загрязняют его. УНИАН расскажет, чем отмыть кран от налета и заставить его сиять чистотой.

Как очистить кран от налета - домашние средства

Опытные хозяйки знают, как отмыть кран от налета - для этого не обязательно использовать дорогостоящую "химию". Можно обойтись обычным столовым уксусом или взять яблочный (винный). Все, что вам нужно - это:

нанести уксус в чистом виде на проблемные участки крана;

подождать 15-20 минут;

потереть влажной губкой, смыть водой.

Для того чтобы еще более эффективно очистить кран от налета, возьмите кусочек замшевой ткани. После мытья крана протрите его сухим полотенцем, а потом полируйте замшей до тех пор, пока он не заблестит. Такой лайфхак поможет добиться невероятного результата.

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Как отмыть кран от налета растительным маслом

Отмыть кран от известкового налета поможет обычное масло - можно брать любое растительное (кокосовое, оливковое или подсолнечное). Использовать его просто - пару капель нанесите на ватный диск и протрите кран после того как отмыли его от следов воды. Масло поможет не только почистить кран от налета, а точнее - от его остатков, которые могли не исчезнуть после воздействия уксуса, но и сохранит блеск. Более того - такой дешевый продукт создает некую пленку - она "отталкивает" капли воды и сохраняет кран чистым на более долгий срок.

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