Почему мокнет плитка в ванной и как эффективно бороться с сыростью - узнайте в материале УНИАН.

Повышенный уровень влажности в ванной часто становится причиной возникновения грибка, плесени и насекомых. Кроме того, в затхлой ванной комнате неприятно находиться. УНИАН расскажет, как избавиться от конденсата в ванной на стенах и других признаков сырости.

Ранее мы говорили о том, как убрать плесень в квартире.

Почему появляется конденсат в ванной - причины

Опытные мастера по ремонту квартир говорят, что причин повышенной влажности всего четыре:

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плохая вентиляция;

отсутствие обработки стен антигрибковыми и антисептическими составами;

частое затопление подвала;

недостаточное отопление в квартире.

Кроме того, если вы часто сушите белье в ванной и оставляете там большое количество открытых емкостей с водой, это тоже может стать причиной сырости. В итоге у вас начнет отваливаться плитка, ломаться техника и появится неприятный запах.

Как убрать сырость в доме и ванной комнате

Если вы хотите быстро и эффективно наладить уровень влажности в ванной и больше не решать проблему сырости, запомните несколько правил:

никогда не сушите белье и полотенца в ванной;

поставьте обогреватель, если есть проблемы с отоплением в доме;

прочистите вентиляционные проходы;

купите осушитель воздуха;

установите сушилку для полотенец;

регулярно протирайте плитку и пол от конденсата;

после принятия ванны или душа оставляйте дверь открытой.

Для того, чтобы знать, как избавиться от сырости навсегда, нужно выяснить, что хорошо впитывает в себя воду. Такими "помощниками" считаются соль и сахар. Поставьте поставьте в ванной баночки с сыпучими - увидите, как сырость исчезнет.

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