Повышенный уровень влажности в ванной часто становится причиной возникновения грибка, плесени и насекомых. Кроме того, в затхлой ванной комнате неприятно находиться. УНИАН расскажет, как избавиться от конденсата в ванной на стенах и других признаков сырости.
Ранее мы говорили о том, как убрать плесень в квартире.
Почему появляется конденсат в ванной - причины
Опытные мастера по ремонту квартир говорят, что причин повышенной влажности всего четыре:
- плохая вентиляция;
- отсутствие обработки стен антигрибковыми и антисептическими составами;
- частое затопление подвала;
- недостаточное отопление в квартире.
Кроме того, если вы часто сушите белье в ванной и оставляете там большое количество открытых емкостей с водой, это тоже может стать причиной сырости. В итоге у вас начнет отваливаться плитка, ломаться техника и появится неприятный запах.
Как убрать сырость в доме и ванной комнате
Если вы хотите быстро и эффективно наладить уровень влажности в ванной и больше не решать проблему сырости, запомните несколько правил:
- никогда не сушите белье и полотенца в ванной;
- поставьте обогреватель, если есть проблемы с отоплением в доме;
- прочистите вентиляционные проходы;
- купите осушитель воздуха;
- установите сушилку для полотенец;
- регулярно протирайте плитку и пол от конденсата;
- после принятия ванны или душа оставляйте дверь открытой.
Для того, чтобы знать, как избавиться от сырости навсегда, нужно выяснить, что хорошо впитывает в себя воду. Такими "помощниками" считаются соль и сахар. Поставьте поставьте в ванной баночки с сыпучими - увидите, как сырость исчезнет.