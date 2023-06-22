Увы, но любые полотенца или салфетки, которыми вы пользуетесь на кухне, рано или поздно начинают неприятно пахнуть. О том, почему это происходит и как отстирать кухонные тряпки от запаха - читайте в материале.

Уборка на кухне - это рутина, к которой большинство хозяек привыкают настолько, что многие процессы делают уже автоматически. Однако есть то, что для многих является настоящей проблемой.

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда буквально через пару месяцев после покупки кухонных полотенец, они начинают откровенно пованивать? В этом случае одни отчаянно пытаются найти способ, как отстирать кухонные тряпки от запаха, другие же, решают сэкономить время и нервы и просто покупают новые полотенца.

Мы расскажем вам, как избавиться от неприятного запаха тряпки и почему он появляется.

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Кухонные тряпки плохо пахнут - почему это происходит

Единственная причина, по которой ткань начинает вонять - влага. Если салфетки или полотенца, которыми вы пользуетесь на кухне, после уборки не выстирать и высушить, а оставить в мокром виде, да еще и сложив в несколько слоев - запах будет обеспечен. А уж воняет столовая тряпка всегда сильно и не заменить этого вам точно не удастся.

Чтобы этого не происходило нужно следовать нескольким простым правилам:

никогда не оставляйте полотенца или салфетки в мокром и грязном виде;

после каждого использования все тканевые расходники нужно обязательно стирать и оставлять на батарее или балконе до полного высыхания;

как минимум раз в 5 дней все кухонные полотенца нужно стирать в стиральной машинке с использованием специальных средств.

Учтите, что даже опытные хозяйки далеко не всегда знают, как убрать запах тухлой тряпки, поэтому вам придется либо регулярно пополнять запас кухонных полотенец, либо научиться держать их в чистоте и сухости.

Как отстирать кухонные тряпки от запаха

Существует несколько простых и достаточно бюджетных способов. Самый простой и эффективный - замачивание в стиральном порошке с добавлением соды. Опустите полотенца в таз, залейте кипятком и добавьте смесь стирального порошка и соды. На 3 литра кипятка нужно взять 3-4 столовые ложки стирального порошка и 3 чайные ложки соды. Растворяем средство в кипятке и заливаем полученным раствором полотенца. Оставляем до полного остывания воды, после чего стираем в стиральной машинке.

Как отстирать очень грязные тряпки - лайфхак

Самое бюджетное и доступное средство - смесь перекиси и нашатырного спирта. Смешиваем 4 столовые ложки нашатыря с таким же количеством перекиси водорода, добавляем 3 литра теплой воды и замачиваем ткань.

Лучше всего оставить ткань в растворе на ночь. Для усиления эффекта в таз можно добавить натертое на терке хозяйственное мыло. Утром прополощите все и выстирайте в стиральной машинке на самом коротком режиме. Долгая стирка вам просто не понадобится.

Как убрать запах мокрой тряпки, если не хочется выбрасывать полотенца

Если ткань откровенно воняет и замачивание не помогает, подключайте тяжелую артиллерию.

Первый и достаточно эффективный способ - использование белизны. Буквально 20-30 минут в растворе отбеливателя с водой без проблем уберут любой неприятный запах. Однако учтите, что в составе любой белизны есть хлор, а это значит, что для цветных тканей это средство категорически не подходит.

После использования белизны белые полотенца будут выглядеть как новые, а вот цветные вам наверняка захочется выбросить.

Еще один достаточно эффективный способ - стирка в стиральной машинке на очень высоких температурах. Запах уйдет, но будьте готовы к тому, что внешний вид ткани может навсегда быть испорчен. Также не забывайте, что при высоких температурах белые полотенца могут стать серыми, а яркие цвета потеряют насыщенность.

Как очистить тряпки без стиральной машинки

Многие хозяйки не хотят стирать кухонные полотенца в стиральной машинке, так как опасаются, что бактерии могут остаться в барабане и во время следующей стирки попасть на детские вещи. В этом случае можно попытаться обойтись без машинки.

Когда нашим мамам и бабушкам приходилось отстирывать кухонные полотенца, а стиральные машинки были далеко не у всех, они пользовались борной кислотой. 3-4 столовые ложки борной кислоты заливаем 3 литрами теплой воды. Замачиваем в этом растворе ткань и оставляем на 3-4 часа. Спустя указанное время стираем полотенца с порошком или хозяйственным мылом. Этот способ отлично подходит для вафельных и махровых полотенец.

Как стирать кухонные тряпки - основные правила

Если вы хотите как можно дольше использовать кухонные полотенца, запомните несколько простых моментов:

стирайте кухонные салфетки и полотенца настолько часто, насколько это возможно;

никогда не складывайте ткань в несколько слоев, если она не полностью высохла;

после стирки и сушки хоть иногда проглаживайте полотенца утюгом.

Ну и наконец не стоит забывать, что кухонная ткань - это не более, чем расходник. Полотенце будет служить вам десятки лет только в одном случае - если оно лежит в шкафу и вы им не пользуетесь. Во всех остальных случаях любая ткань рано или поздно будет терять внешний вид и вам неизбежно придется покупать новые полотенца.

Раньше мы писали о том, как сделать полотенца снова мягкими.

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