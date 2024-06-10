Срок хранения молока можно значительно продлить, если знать несколько хитростей.

Из-за аварийных отключений электроэнергии у украинцев часто возникает вопрос, как сохранить продукты без холодильника. В жаркую погоду эта проблема усугубляется. Однако некоторые хитрости позволят вам продлить срок хранения продукта без ущерба для вкуса и пользы. Мы расскажем, сколько молоко может храниться без холодильника и как можно продлить этот срок.

Сколько можно хранить молоко без холодильника

Срок хранения молока зависит от его разновидности. Меньше всего хранится домашний напиток, а обработанный продукт может оставаться свежим долгое время. Вот сколько молоко может стоять без холодильника:

цельное или свежее молоко безо всякой обработки без холода скиснет уже через несколько часов;

безо всякой обработки без холода скиснет уже через несколько часов; пастеризованное молоко проходит тепловую обработку и теряет часть полезных свойств, но срок хранения увеличивается до нескольких дней без холода;

проходит тепловую обработку и теряет часть полезных свойств, но срок хранения увеличивается до нескольких дней без холода; стерилизованное и ультрапастеризованное обрабатывают высокой температурой, после чего погибает вся микрофлора, а срок годности вырастает до нескольких месяцев.

Итак, если вы ищете способ, как сохранить молоко без холодильника, то покупайте ультрапастеризованный или стерилизованный напиток. Пользы в нем немного, но и бактерий нет, а значит и скисать он не будет. Молоко таких видов может храниться при комнатной температуре 4-6 месяцев, однако после открытия упаковки срок годности снижается до пары дней.

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Как хранить молоко без холодильника

Тепловая обработка и правильное хранение значительно продлят срок годности напитка. Чтобы молоко простояло больше недели без света, сделайте следующее:

Доведите до кипения и прокипятите несколько минут. Во время варки добавьте в напиток на выбор ложку сахара, щепотку соли, немного соды, лист хрена или мяты. Это природные консерванты, которые продлят срок годности продукта. Перелейте молоко в стеклянную тару и закройте крышкой. Поставьте емкость в холодное и темное место, например, подвал, погреб или выключенный холодильник. Для увеличения срока годности поместите бутылку с молоком в миску с холодной водой или в пакет для льда.

Если даже с соблюдением этих советов продукт скис, то не спешите его выливать. Читайте нашу статью о том, что приготовить из кислого молока, и применяйте его в кулинарии.

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