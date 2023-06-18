Рассказываем, как без стирки убрать запах секонда и что может помочь не полоскать одежду несколько раз.

Многие люди пользуются б\у вещами, в том числе, покупают одежду в секонд-хенде. Это удобно, быстро и дешево - за такие вещи не придется отдать все деньги мира. К тому же, именно в магазинах "вторых рук" получается найти действительно оригинальные экземпляры. УНИАН расскажет, как избавиться от запаха формальдегида без проблем.

Что за запах от вещей из секонд-хенда - развеиваем мифы

Начнем с того, что вся одежда, которую украинцы видят на вешалках в секонд-хендах - это товары, привезенные из Европы. Жители европейских стран складывают вещи, которые им не нужны, в большие корзины, установленные возле магазинов и ТЦ. Потом эта одежда обрабатывается специальным дезинфицирующим веществом - формальдегидом, упаковывается и уезжает в Украину. Врачи утверждают, что само по себе вещество не опаснее любого антиперспиранта, но стирать одежду из секонда нужно, иначе можно "заработать" аллергические реакции.

Как убрать запах с одежды уксусом - лайфхак

Таким методом пользуются многие хозяйки, которые не хотят стирать одежду в мощных химических средствах. Ингредиенты есть на любой кухне, а недостатков у такого варианта избавления от формальдегида нет вообще. Вам нужны:

Видео дня

уксус - 100 мл;

горячая вода - 10 л;

сода - 50 гр.

В воде растворить уксус и соду, замочить в растворе вещи на 8 часов или на ночь (время зависит от того, насколько сильный запах у одежды). После того, как тайминг кончится, вещи нужно прополоскать и постирать как обычно. Такая нехитрая процедура поможет убрать запах секонда содой и уксусом за один раз, чтобы потом не перестирывать снова.

Как убрать запах от вещей из секонд-хенда нашатырем

Аммиак также прекрасно справляется с ароматом формальдегида, даже если он въелся в ткань. Вам потребуется 10 мл 5% нашатыря, которые нужно налить в 5 л горячей воды. Вещи из натуральной ткани замачивайте на 1 час, синтетику оставьте на 6 часов. Главное - не сочетайте разные материалы и цвета между собой.

После этого достаньте вещи, прополощите в обычной воде и высушите на солнце, а затем постирайте удобным способом.

Вас также могут заинтересовать новости: