Как почистить микроволновку снаружи и внутри, а потом сохранить результат надолго - узнайте в материале УНИАН.

Микроволновая печь используется очень часто, именно поэтому быстро загрязняется. Для того, чтобы отсрочить момент уборки, рекомендуется использовать специальную крышку, которой нужно накрывать еду. Однако, это не отменяет того факта, что удалять грязь и остатки пищи придется все равно. УНИАН расскажет, как почистить микроволновку от жира быстро и эффективно.

Ранее мы говорили о том, как очистить плиту от старого жира и нагара.

Как помыть микроволновку содой - инструкция

Первый проверенный вариант - пищевая сода, которая считается универсальным средством для хозяюшек.

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В предыдущей статье мы делились секретом о том, как именно применяется сода пищевая в быту, а сегодня расскажем, как почистить микроволновку внутри содой. Вам понадобятся:

2-3 ст.л пищевой соды;

миска для микроволновки;

2 стакана воды;

губки, щетки и сухие тряпки.

Насыпьте соду в емкость с водой и поставьте ее в микроволновку на 10-15 минут, при этом, включите печь на максимальную мощность. По истечение указанного времени несколько минут не открывайте дверцу, а затем достаньте миску с водой. Грязь, которая размякла на стенках печи, убирайте влажной губкой и сухой тряпкой.

Как помыть микроволновку лимоном - бабушкин метод

Лимон тоже отлично справляется с любыми загрязнениями, если правильно его использовать. Для того, чтобы отчистить микроволновку, возьмите:

1-2 стакана воды;

миску для микроволновки;

1 лимон;

губки, щетки, сухие тряпки.

Вам нужно налить в миску воду и выдавить в нее лимонный сок. Остатки фрукта разрезать и тоже положить в емкость. Поставить миску в микроволновку, включить ее на полную мощность и оставить там на 5-10 минут. Не открывать печь еще 5 минут, а затем протереть устройство губкой и тряпкой.

Как почистить микроволновку - лайфхак с лимонной кислотой

Если вы не хотите использовать лимон, то можно купить пакетик лимонной кислоты - она не хуже, чем фрукт, удаляет грязь и жир. Убедитесь, что у вас есть:

миска для микроволновки;

2 стакана воды;

1-2 ст.л лимонной кислоты;

губки, щетки и сухие тряпки.

Для того, чтобы понять, как почистить микроволновку в домашних условиях с помощью лимонной кислоты, необходимо следовать инструкции. Высыпьте указанное количество порошка в миску с водой, перемешайте, поставьте в микроволновку на 10 минут, включая полную мощность. По истечение указанного времени протрите печь губкой и тряпкой.

Как помыть микроволновку уксусом - проверенный вариант

Уксус - такое же универсальное средство, как и сода, он способен убрать любые загрязнения (нагар, жир, плесень), поэтому для очищения микроволновки подходит отлично. Подготовьте для уборки:

3 ст.л 9% уксуса;

миску для микроволновки;

1-1.5 стакана воды;

губки, щетки, сухие тряпки.

В миску с водой нужно вылить уксус и поставить в микроволновку на 10 минут, включив ее на полную мощность. Если загрязнения сильные, то лучше смешивать уксус и воду в пропорции 1:1. Используя этот вариант, не забывайте открывать форточку, иначе уксусные испарения погрузят вас в мир измененного сознания.

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