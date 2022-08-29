Чем протирать, чтобы не было пыли в доме, и как надолго сохранить эффект от уборки - узнайте в материале УНИАН.

Пыль - это мелкие частички органического или минерального происхождения, которые попадают в квартиру через вентиляцию, открытые окна и двери. Также вы можете принести их с собой на одежде, из-за чего кажется, что убирай-не убирай, а все равно грязно. УНИАН выяснил, какое средство от пыли поможет сохранить чистоту и что делать для ее поддержания.

Ранее мы говорили о том, что делать, чтобы пыль не садилась на мебель.

Как избавиться от пыли в квартире надолго - простые способы

Многим хозяйкам кажется, что пыль в квартире будет всегда, даже если ежедневно проводить влажную уборку. На самом деле - это не так, просто нужно знать некоторые хитрости, благодаря которым ваше жилище всегда будет сиять чистотой.

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Не превращайтесь в "Плюшкина"

"Любимое" место для частичек пыли - это различные сувениры, мягкие игрушки, статуэтки, картины и другие пылесборники. Они, конечно, радуют своей эстетикой или ностальгическими нотками, однако, поддерживать их в чистоте достаточно сложно. Именно поэтому совет первый - убрать с видных мест предметы, которыми вы не пользуетесь ежедневно, чтобы они не собирали пыль.

Влажная уборка - ваш лучший друг

Прозаично и банально, но правда - чем чаще вы делаете влажную уборку, тем меньше пыль накапливается в квартире. Особенно это актуально для людей, страдающих аллергией или астмой - им свежий воздух просто необходим. Идеальным помощником в процессе уборки будет тряпка из микрофибры, а лучше - две - сухая и мокрая. Сухой вы убираете верхний слой пыли, а мокрой уничтожаете остатки.

Не экономьте на бытовой технике

Если выбираете пылесос, то покупайте модель с водяным фильтром - такие экземпляры лучше собирают пыль и мешают ей возвращаться обратно. Кроме того, они отлично очищают воздух и дарят ощущение свежести в доме. В некоторых пылесосах есть встроенная швабра, с помощью которой уборку получится провести быстрее.

Вооружайтесь средствами для уборки

Когда пытаетесь бороться с пылью, используйте полироль - ею удобно протирать мебель, тогда пыль "садится" на нее гораздо меньше. Еще одно универсальное средство - кондиционер для белья. Его нужно смешать в пропорции 1:3, где 1 - часть кондиционера и 3 - вода. Таким раствором идеально вытирать поверхности или добавлять его в отсек робота-пылесоса.

Купите вакуумные пакеты

В таких емкостях можно хранить старую одежду, подушки и одеяла - вещи в вакууме занимают меньше места, чем без них, и совершенно не покрываются пылью. Для пальто, пиджаков, курток и другой верхней одежды лучше подойдут кофры и специальные чехлы.

Используйте увлажнители воздуха

Это необходимое устройство для тех, кто хочет всегда дышать свободно - современные увлажнители регулярно очищают воздух и препятствуют возникновению залежей пыли. Особенно это актуально в отопительный период, когда воздух в квартире становится "тяжелым".

В качестве альтернативы увлажнителю можно завести несколько комнатных растений - они обеспечивают процесс циркуляции кислорода, создавая нужное количество влаги в помещении.

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