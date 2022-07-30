У хитроумных французов есть лайфхак, как делать так, чтобы пыль не садилась на мебель и другие поверхности. Им вовсю пользуются в дорогих отелях и музеях.

Многим хозяйкам пыль кажется нерешаемой проблемой. Особенно летом, когда окна приходится держаться открытыми (ради сквозняка и свежего воздуха) – но в результате в доме всё покрывается слоем сухой серой уличной пыли. Это неприятно для глаз, да еще и опасно для здоровья, ведь дышать таким – не лучшее ваше решение.

На этот счет у хитроумных французов есть отличный лайфхак, как делать так, чтобы пыль не садилась на мебель и другие поверхности. Им вовсю пользуются в дорогих отелях и музеях, которыми так знаменита эта страна.

Есть копеечный способ, как уменьшить количество пыли в воздухе. А бонусом УНИАН расскажет вам, как сделать раствор от пыли в домашних условиях: что надо добавить в воду для вытирания пыли – и мы практически на 100% уверены, эта добавка уже имеется в вашем хозяйстве. То есть даже покупать ничего дополнительно не придется.

Французское средство, чтобы пыль не садилась на мебель, за несколько гривен

После того, как протрете мебель влажной тряпкой из микрофибры – капните на поверхность пару капель обычного (хоть аптечного, хоть пищевого) глицерина, и разотрите его уже сухой тряпкой.

Это очень бюджетный вариант, как избавиться от пыли. Ведь в аптеках глицерин стоит в среднем около 10-14 грн, то есть позволить его себе может практически любой украинец. Хватит флакона надолго. И еще дольше ваша мебель будет блестеть, восхваляя ваши хозяйственные навыки своим ухоженным видом.

Что добавить в воду для вытирания пыли, чтобы пыль не садилась

Обычный кондиционер для белья, что разведен в воде в соотношении 1:4, надолго убережет вас от "пыльной" проблемы.

Этим раствором можно протирать мебель, а можно обрызгать из пульверизатора.

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