Грибы лисички растут во многих лесах и очень вкусные в блюдах.

Лисички - очень вкусные и полезные грибы, которые растут в Украине почти повсеместно. Эти лесные дары имеют уникальный привкус и считаются одними из самых вкусных грибов в наших краях. Ценят эти грибы не только за вкус, но и за то, что они почти не бывают червивыми.

Распознать лисички очень просто благодаря яркому окрасу, а с их приготовлением справятся даже совсем неопытные кулинары. А если хотите наслаждаться их вкусом круглый год - можно заготовить сушеные грибы на зиму.

Ранее мы рассказывали, какие грибы собирают в августе в украинских лесах.

Где растут лисички в лесу и как их распознать

Лисички чаще встречаются в старых сосновых лесах, хотя их можно найти повсеместно. Появляются они в июле и растут до первых зимних заморозков. Любимые места обитания - в тени деревьев. Эти грибы растут большими группами. С большей вероятностью лисички можно найти возле берез и во мху.

Лисичка имеет горчично-желтый окрас, выпуклую шляпку и тонкую ножку, которая расширяется кверху. У лисичек есть несъедобный двойник - ложная лисичка. В отличие от настоящих, ложные лисички оранжевого или красноватого, а не желтого цвета. Шляпка у неё обычно ровная, а не выпуклая. Ложные лисички не ядовитые, но невкусные.

Рецепт маринованных лисичек

Вода - 700 мл.

Лисички - 0,5 кг.

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Уксус 9% - 40 мл.

Черный перец горошком - 10 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Лисички перебрать и промыть несколько раз. Крупные грибы нарезать. В кастрюле закипятить подсоленную воду. Выложить в кипяток лисички и варить 10 минут на среднем огне. Затем слить воду с грибов.

Отдельно приготовить маринад - 700 мл воды, соль, сахар, лавровый лист и перец. Довести до кипения. В маринад выложить лисички и варить ещё 10 минут. Влить уксус, варить ещё 3 минуты и выключить огонь. Грибы вместе с маринадом разложить по стерилизованным банкам. Хранить в прохладном месте.

Лисички в сметане с зеленью

Лисички - 300 г.

Сметана - 150 г.

Лук - 1 шт.

Укроп - 2-3 веточки.

Растительное масло - 2 стол.л.

Мука - 1 чайн.л.

Соль, перец по вкусу.

Лисички промыть несколько раз и варить в подсоленной воде 20 минут. Откинуть на дуршлаг. Смешать муку со сметаной. Луковицу крупно нарезать.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить до золотистого цвета лук. Добавить лисички, жарить еще 3 минуты. Добавить сметану с мукой, посолить и поперчить. Тушить на маленьком огне 10 минут под крышкой. Перед подачей добавить в блюдо рубленый укроп.

Жареная картошка с лисичками

Лисички - 500 г.

Лук - 1 шт.

Картошка - 4 шт.

Растительное масло - 30 г.

Специи для картофеля.

Зелень по вкусу.

Лисички промойте, нарежьте и варите в подсоленной воде 15 минут. Лук мелко нарежьте и поджарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета. Добавить к луку отваренные лисички и жарить вместе 5 минут. Картошку крупно нарезать и промыть. Добавить картофель в сковороду. Жарить под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая. В конце приготовления добавьте специи и зелень по вкусу.

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