Почему свежие огурцы бывают горькими и как быстро исправить ситуацию - узнайте в материале УНИАН.

Кукурбитацин - природное соединение, концентрация которого в огурцах меняется в зависимости от условий роста и развития культуры. Высокие температуры разрушают его, поэтому горькие огурцы смело можно консервировать. В свежих овощах оптимально снимать кожуру, чтобы избавиться от горечи.

Есть способ предотвратить такую ситуацию в принципе, поэтому УНИАН рассказывает, как убрать горечь с огурцов в теплице.

Ранее мы говорили о том, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.

Чего не хватает огурцам, если они горькие - причины

Как мы уже говорили, виновник горечи в огурцах - вещество кукурбитацин, которое накапливается в листьях, а потом распространяется по всему овощу. Это вещество токсично, поэтому несколько столетий назад люди считали огурцы ядом и не употребляли в пищу. Сейчас концентрация кукурбитацина в данной культуре безопасна для здоровья и влияет только на вкус.

Причин для повышения концентрации кукурбитацина в огурцах может быть несколько:

недостаток влаги;

жара;

резкие перепады температуры на улице;

глинистая или песчаная почва;

вредители;

неправильно подобранные удобрения.

Опытные огородники считают, что чаще всего горькие огурцы вырастают из семян горьких огурцов, поэтому при посадке лучше выбирать сорта, устойчивые к горечи. Второй момент - важно соблюдать сроки посева огурцов. Если вы проигнорировали эти правила и высадили культуру в неудачный день или при палящем солнце, то, скорее всего, в итоге получите горький урожай.

Бороться с горечью огурцов, пока они растут на грядке, можно - для этого поливайте урожай теплой водой в солнечный день, чтобы избежать перепадов температуры. Также необходимо регулярно обрабатывать растения, защищая их от вредителей, и вносить нужные удобрения.

Можно ли есть горькие огурцы и что с ними делать

Если вы купили овощи на рынке или в магазине, а они оказались горькими, есть возможность исправить ситуацию. Обрежьте кожуру и оставьте только мякоть - она, как правило, не горчит. Если правило нарушено и огурец горький весь, то присыпьте мякоть солью или замачивайте огурцы 3 часа в теплой воде.

Любая термическая обработка также избавляет огурцы от горечи, поэтому такие овощи можно использовать для консервации или приготовления блюд. Некоторые хозяйки используют "неудачные" огурцы для косметических процедур, делая из них маски и ванночки, перебивая блендером до консистенции пюре.

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