Для того чтобы вернуть кранам блеск и чистоту, не нужно тратить много времени.

Известковый налет на кранах - проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Отчистить такие отложения непросто, особенно если они копились несколько дней, а то и недель. Налет, затвердевая, превращается буквально в камень, и немногие даже дорогостоящие чистящие средства могут с ним справиться. Как убрать известковый налет за 30 минут без головной боли - далее в материале.

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Чем убрать известковый налет с крана - быстрый лайфхак

Такая проблема как известковые отложения в разных частях сантехники в первую очередь знакома жителям районов с "плохой", то есть слишком жесткой, водой. Если провести химический анализ, окажется, что в ней высокое содержание солей магния, кальция, алюминия, железа и марганца. Накапливается он, только если вода не циркулирует постоянно - вы могли заметить такой же налет, к примеру, внутри чайника или бачка унитаза.

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Это значит, что усердно отмывать известковые отложения придется только тем хозяйкам, которые редко моют сантехнику. Это и не хорошо, и не плохо - не у всех есть возможность, желание и время ежедневно, а то и несколько раз в день, чистить краны.

В материале издания Express объяснили, как убрать известковый налет на кране, не используя вообще никаких химических средств. Лайфхак, предложенный ими, очень удачен как минимум потому, что не все покупные магазинные товары для чистки сантехники действительно безопасны. К примеру, кран из латуни или нержавеющей стали может в лучшем случае оказаться в царапинах, в худшем - рано или поздно вообще сломаться. Все из-за того что химический состав чистящих средств не всегда универсален - он может быть травматичен для тех или иных материалов.

Эксперты выяснили, что растворяет известь на кранах ничто иное как обычный столовый уксус. Вам нужно взять обычную тряпку из микрофибры, щедро смочить ее уксусом и обернуть несколько раз вокруг крана - там, где была замечена известь. Чтобы тряпка оставалась на месте, можно закрепить ее резинками. В таком виде конструкцию нужно оставить на полчаса. Затем снять тряпку и смыть уксус вместе с остатками налета обычной водой. Если вы увидели, что на кране остались куски извести, можете смочить старую зубную щетку в том же уксусе и потереть проблемные участки. После замачивания на это не уйдет много сил и времени - грязь "отвалится" сама.

Зная этот лайфхак, вы больше никогда не будете думать, как убрать сильный известковый налет, потому что увидите, насколько уксус выручает в таких ситуациях. Мытье кранов таким способом в сравнении с усердной, но, зачастую, безрезультатной чисткой с помощью жестких щеток, точно не вызовет у вас чувства ненависти к сантехнике.

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