Нередко плохая работа духовки может испортить не только выпечку, но и настроение.

Ароматная домашняя выпечка всегда поднимет настроение и радует домочадцев. Однако иногда хозяйки сталкиваются с проблемами: духовка плохо печет снизу или же в газовой духовке сохнет выпечка. Все эти проблемы можно решить, в этом вам поможет обычная соль.

В этой статье вы узнаете, зачем сыпать соль на плиту, и что сделать, чтобы не подгорели пирожки в духовке. Также УНИАН расскажет, как обычный кирпич в духовке может спасти выпечку от пересыхания.

Для чего нужна соль в духовке

Опытные хозяйки знают, что если насыпать соль на дно духовки, проблем с выпечкой никогда не возникнет. Простая соль может "усмирить" даже самую плохую газовую духовку. Если вы не знаете, что делать если горит духовка или почему в духовке подгорает одна сторона, вам поможет соль.

Все дело в том, что соль помогает теплу равномерно распространяться в духовке. При нагревании духовки соль "впитывает" в себя жар и сразу же начинает его отдавать, благодаря чему выпечка не сохнет и не пригорает.

Как использовать соль для лучшей работы духовки

Если вы не знаете, что делать, если горит духовка, возьмите две пачки крупной соли и высыпьте ее на старый или ненужный противень. Этот противень можно ставить на самый высокий уровень духовки или же на дно.

Если в духовке не пропекается верх булочек и пирогов - ставьте противень с солью повыше. Если в духовке подгорает одна сторона - ставьте соль на дно. Чтобы хлеб равномерно пропекался и не "расползался", форму с ним можно ставить прямо на противень с солью. Когда соль пожелтеет - ее не нужно выбрасывать, она все равно будет "работать".

Для чего нужен кирпич в газовой плите

Кирпич в духовке — эффективное и проверенное временем пекарское средство для равномерного прогрева. Часто бывает, что когда газовая плита работает много лет, духовка начинает неравномерно пропекать изделия из теста и другие блюда.

Для того чтобы "спасти" выпечку от подгорания, вам понадобится жаростойкий кирпич. Его нужно положить в духовке. При нагревании кирпич будет поглощать часть тепла, после чего постепенно его отдавать. Иными словами, простой кирпич служит в роли "аккумулятора тепла". Температура в духовке будет распределяться равномерно, благодаря чему пирожки и булочки получатся румяными, вкусными и идеально пропеченными. Иногда кирпичи "изнашиваются" и начинают рассыпаться. В таком случае стоит просто заменить старый кирпич новым.

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