Что можно сажать рядом со свеклой и как выбрать удачное соседство для кабачков - узнайте в материале УНИАН.

Опытные огородники говорят, что минимальные знания биологии и секретов уплотненных грядок помогут вам получить богатый и разнообразный урожай. Регулярный полив, избавление от вредителей и сорняков - это лишь малая часть действий, которые вы должны совершать на огороде. УНИАН расскажет, что с чем нельзя сажать рядом, а какие овощи отлично уживаются вместе.

Ранее мы говорили о том, что можно сажать в июне-июле.

Какие растения хорошо растут рядом - секреты и нюансы

Многие дачники пользуются методом уплотненных грядок - это способ, при котором на одном участке плотно высеиваются сразу несколько культур. Это удобно, если участок у вас небольшой - к примеру, наши бабушки за неимением места высаживали рядом огурцы и зелень. Это удобно, ведь можно на 1 квадратном метре нарвать себе все ингредиенты для салата.

Кроме того, высаженные рядом культуры помогают друг другу расти - чеснок "отгоняет" слизней от клубники, а лук "отпугивает" от моркови морковную муху. Правильно используя метод смешанных грядок, у вас получится добиться здоровых растений без лишних усилий - природа все сделает сама.

Какие овощи можно сажать по соседству - перечень

Несмотря на радужные перспективы вышеописанных нюансов, не всегда это соседство приносит положительный результат - некоторые растения категорически запрещено высаживать рядом.

УНИАН составил таблицу, на которую можно ориентироваться, чтобы знать, как обустроить свой огород.

Многие садоводы говорят, что высаживать на одной грядке нужно только те растения, которые относятся к разным семействам. Представители одной группы нуждаются в одних и тех же веществах и подвержены одним и тем же болезням - помочь друг другу они ничем не могут. Также важно, чтобы растения, высаженные рядом, были разной высоты - так они не будут конкурировать за солнечный свет.

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