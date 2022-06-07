Какие овощи дружат на грядке - перечень / depositphotos.com

Опытные огородники говорят, что минимальные знания биологии и секретов уплотненных грядок помогут вам получить богатый и разнообразный урожай. Регулярный полив, избавление от вредителей и сорняков - это лишь малая часть действий, которые вы должны совершать на огороде. УНИАН расскажет, что с чем нельзя сажать рядом, а какие овощи отлично уживаются вместе.

Ранее мы говорили о том, что можно сажать в июне-июле.

Какие растения хорошо растут рядом - секреты и нюансы

Многие дачники пользуются методом уплотненных грядок - это способ, при котором на одном участке плотно высеиваются сразу несколько культур. Это удобно, если участок у вас небольшой - к примеру, наши бабушки за неимением места высаживали рядом огурцы и зелень. Это удобно, ведь можно на 1 квадратном метре нарвать себе все ингредиенты для салата.

Кроме того, высаженные рядом культуры помогают друг другу расти - чеснок "отгоняет" слизней от клубники, а лук "отпугивает" от моркови морковную муху. Правильно используя метод смешанных грядок, у вас получится добиться здоровых растений без лишних усилий - природа все сделает сама.

Какие овощи можно сажать по соседству - перечень

Несмотря на радужные перспективы вышеописанных нюансов, не всегда это соседство приносит положительный результат - некоторые растения категорически запрещено высаживать рядом.

УНИАН составил таблицу, на которую можно ориентироваться, чтобы знать, как обустроить свой огород.

Rакие овощи можно сажать рядом друг с другом / Инфографика УНИАН

Многие садоводы говорят, что высаживать на одной грядке нужно только те растения, которые относятся к разным семействам. Представители одной группы нуждаются в одних и тех же веществах и подвержены одним и тем же болезням - помочь друг другу они ничем не могут. Также важно, чтобы растения, высаженные рядом, были разной высоты - так они не будут конкурировать за солнечный свет.

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