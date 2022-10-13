Что надо успеть осенью сделать в квартире, чтобы зимой не хвататься за голову - узнайте в материале УНИАН.

Подготовка к зиме ежегодно начинается еще с лета - хозяюшки активно консервируют овощи и фрукты и делают другие важные запасы на зиму. Кроме еды, важно запастись и другими вещами, которые облегчат вам жизнь в холодную пору года - об этом мы упоминали, когда рассказывали, как подготовиться к зиме 2023 и что купить в дом.

Сегодня УНИАН составил подробный список домашних дел и готов поведать, что нужно успеть сделать до зимы в квартире или доме.

Как правильно подготовить дом к зиме - полезные советы

Каждой поре года присущи свои заботы - такая же история происходит и осенью. Каждый год украинцы активно готовятся к наступлению холодов, а в период военного времени эта традиция становится необходимостью. Для того, чтобы не создавать себе лишних проблем в начале следующего сезона, проверьте, не забыли ли вы:

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разморозить и вымыть холодильник;

перебрать кухонные шкафчики с крупами и специями;

вымыть окна;

постирать летние вещи;

перебрать зимние вещи и купить те, которых не хватает;

постирать одеяла и подушки;

почистить ковер;

сделать мелкий ремонт в квартире;

проверить сантехнику;

пересадить цветы.

Если разбирать этот чек-лист по пунктам, то начнем сначала - мыть холодильник нужно именно сейчас, так как в этом случае у вас появится место для зимних заготовок, к тому же, вы поймете, что вам нужно купить из продуктов на зиму. УНИАН уже рассказывал о том, как разморозить холодильник быстро и безопасно.

Также периодически важно очищать окна от пыли, чтобы не наблюдать за природой сквозь пелену грязи, а также не дышать ею. Ранее мы говорили о том, как легко и быстро помыть окна, а также как помыть окна снаружи.

Стирка одеял и подушек, а также знания о том, как почистить ковер, не снимая с пола, помогут вам избавить постельные принадлежности и напольный аксессуар от опасных микроорганизмов и неприятного запаха. К тому же, пока погода за окном довольно солнечная, все эти вещи не только проветрятся, но и напитаются энергией солнца.

То же самое касается ремонта самой квартиры, мебели в ней или сантехники, а также пересадки цветов - осенью выполнять такие действия гораздо удобнее, чем зимой. Во-первых, в холодное время года организм неохотнее тратит энергию, а во-вторых, цены на те или иные стройматериалы будут только расти.

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