Сколько по времени нужно размораживать холодильник и куда деть продукты на это время - узнайте в материале УНИАН.

Время от времени каждая хозяйка размораживает холодильник - это необходимо не только для избавления камер от льда и инея, но и для поддержания санитарно-гигиенических норм. УНИАН расскажет, как разморозить двухкамерный холодильник и другие типы подобных устройств.

Ранее мы говорили о том, что можно хранить в морозильной камере.

Как правильно разморозить современный холодильник - инструкция

Для того, чтобы быстро и безопасно разморозить холодильник, вам нужно выполнить несколько действий поочередно:

отключить его от электричества;

достать все продукты;

развести соду с водой в соотношении (5:1) и с помощью раствора смыть все крошки и загрязнения;

протереть холодильник сухой губкой и включить его в розетку.

После того, как холодильник проработает несколько часов, можно складывать продукты обратно.

Если же у вас на кухне стоит устройство с капельной системой размораживания, то такой способ вам не подойдет. Лучше делать иначе:

отключить холодильник от питания;

достать все продукты;

подождать, пока наледь растает (не забывать вытирать воду);

вымыть холодильник, вытереть его сухой тряпкой;

включить в розетку и сложить продукты обратно.

Холодильники с системой "No Frost" отличаются от капельной системы тем, что в первом случае вам не нужно ждать, пока растает наледь, к тому же, продукты не успеют испортиться на жаре. Но устройство с капельной системой требует наличия термопакетов, в которые вы сложите еду, чтобы она осталась свежей.

Почему в холодильнике образуется снежная шуба

Чаще всего, причиной образования наледи является теплый воздух, попадающий в холодильник. Избежать этого трудно, так как холодильник вы открываете несколько раз в день. "Снежная шуба" не только мешает рационально размещать продукты в холодильнике, но и влияет на работу компрессора, что уменьшает срок службы устройства.

Как часто размораживать холодильник

Основная ошибка, которую допускают люди, начиная размораживать холодильник - это использование фена, ножа, электрического нагревателя и других приспособлений. По идее, они должны ускорить процесс разморозки, но на самом деле, дают плачевный результат.

Для того, чтобы сохранить свою бытовую технику в надлежащем виде и не испортить ее, помните, что старые холодильники нужно размораживать раз в 2-3 месяца, а "No Frost" - раз в год.

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