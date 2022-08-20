Время от времени каждая хозяйка размораживает холодильник - это необходимо не только для избавления камер от льда и инея, но и для поддержания санитарно-гигиенических норм. УНИАН расскажет, как разморозить двухкамерный холодильник и другие типы подобных устройств.
Ранее мы говорили о том, что можно хранить в морозильной камере.
Как правильно разморозить современный холодильник - инструкция
Для того, чтобы быстро и безопасно разморозить холодильник, вам нужно выполнить несколько действий поочередно:
- отключить его от электричества;
- достать все продукты;
- развести соду с водой в соотношении (5:1) и с помощью раствора смыть все крошки и загрязнения;
- протереть холодильник сухой губкой и включить его в розетку.
После того, как холодильник проработает несколько часов, можно складывать продукты обратно.
Если же у вас на кухне стоит устройство с капельной системой размораживания, то такой способ вам не подойдет. Лучше делать иначе:
- отключить холодильник от питания;
- достать все продукты;
- подождать, пока наледь растает (не забывать вытирать воду);
- вымыть холодильник, вытереть его сухой тряпкой;
- включить в розетку и сложить продукты обратно.
Холодильники с системой "No Frost" отличаются от капельной системы тем, что в первом случае вам не нужно ждать, пока растает наледь, к тому же, продукты не успеют испортиться на жаре. Но устройство с капельной системой требует наличия термопакетов, в которые вы сложите еду, чтобы она осталась свежей.
Почему в холодильнике образуется снежная шуба
Чаще всего, причиной образования наледи является теплый воздух, попадающий в холодильник. Избежать этого трудно, так как холодильник вы открываете несколько раз в день. "Снежная шуба" не только мешает рационально размещать продукты в холодильнике, но и влияет на работу компрессора, что уменьшает срок службы устройства.
Как часто размораживать холодильник
Основная ошибка, которую допускают люди, начиная размораживать холодильник - это использование фена, ножа, электрического нагревателя и других приспособлений. По идее, они должны ускорить процесс разморозки, но на самом деле, дают плачевный результат.
Для того, чтобы сохранить свою бытовую технику в надлежащем виде и не испортить ее, помните, что старые холодильники нужно размораживать раз в 2-3 месяца, а "No Frost" - раз в год.