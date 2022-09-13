Что нужно сделать, чтобы свекла в борще не потеряла цвет, и как сохранить привлекательный оттенок блюда - узнайте в материале УНИАН.

Борщ - одно из любимых первых блюд для украинцев, ведь его манящий аромат и алый цвет не могут оставить равнодушными даже самых искушенных гурманов. УНИАН расскажет, почему борщ не красный и как исправить это досадное недоразумение.

Ранее мы говорили о том, какие необычные рецепты борща встречаются в кулинарных книгах.

Что делает борщ красным - нюансы и секреты

Опытные кулинары говорят, что во многом цвет борща зависит от свеклы и времени ее закладки в блюдо. Лучше всего покупать в магазине салатную свеклу (она темно-бордового оттенка), а добавлять в середине процесса. При этом, после того, как выложили свеклу в кастрюлю, варить борщ нужно не менее 10-15 минут, тогда она успеет дать нужный цвет.

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Также можно воспользоваться и другими методами:

добавить томатную пасту в сковороду вместе со свеклой, пассеровать с луком и морковью, потом выкладывать в борщ;

сбрызнуть свеклу перед обжаркой винным или яблочным уксусом;

в начале пассеровки посыпать овощи 1 ч.л лимонной кислоты.

Лайфхак от наших бабушек - во время обжарки свеклы лучше посыпать ее 1 ст.л сахара. Эта хитрость поможет раскрыть тонкий аромат и цвет свеклы, но закладывать ее в борщ придется в конце, иначе она покрасит другие овощи.

Как сделать, чтобы свекла не потеряла цвет в борще - инструкция

Далеко не все хозяйки делают пассеровку и обжаривают овощи перед добавлением в кастрюлю. Для них мы подготовили несколько способов, как сохранить цвет борща без обжарки:

достать из бульона мясо и опустить туда целую свеклу с остальными овощами - продолжать так варить суп 10-15 минут, затем достать свеклу и в конце натереть ее в борщ;

отварить овощ в кожуре, а потом натереть, положить в уже приготовленный борщ и после этого варить еще пару минут;

сырую свеклу натереть на терке, залить водой в металлической миске и выложить в борщ за 5 минут до готовности, а потом несколько минут проварить блюдо.

С помощью одного из этих способов вам точно удастся добиться алого цвета борща и сохранить его надолго. Даже если у вас не получится с первого раза - попробуйте снова или выберите другой метод, чтобы найти свой идеальный рецепт традиционного украинского блюда.

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