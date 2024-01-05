Что делать со святой водой прошлого года - что советует церковь.

По традиции на Крещение Господне освящают и набирают освященную воду. Она долго хранится и считается, что исцеляет и очищает тело и душу. Но часто святая вода с Крещения остается в избытке. Как поступить в этом случае? Что делать со "старой" святой водой и можно ли ее выливать?

Чем уникальна святая вода на Крещение

По мнению церкви, вода, которую освятили в день Богоявления, по составу ничем не отличается от обычной питьевой. Главное отличие крещенской воды от обычной в том, что над святой водой молились сотни и тысячи человек, благословляли ее и призывали Божью благодать. В то же время мнение, что в воде после чина Великого освящения происходят какие-то изменения на молекулярном уровне, церковь не поддерживает.

Сколько может храниться святая вода и что делать с прошлогодней святой водой

Замечено, что святая вода может храниться годами, при этом она не меняет своего цвета и не приобретает какого-либа привкуса и запаха. Верующие люди связывают это с ее целебными свойствами.

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Если к очередному Крещению освященная вода не закончилась, и при этом не изменила свой цвет, вкус и прозрачность, то ее можно просто выпить, или же умыться ею. Как вариант - по чуть-чуть добавлять в ванную для купания. Хранить святую воду слишком долго не стоит, говорит церковь, иначе это можно сравнить с забвением святыни.

Можно ли вылить и если да, то куда можно вылить святую воду? Крещенскую воду ни в коем случае нельзя выливать в канализацию, говорит церковь. Если нужно вылить - то только в непопираемое место, например, в реку или под дерево, можно полить цветы в доме, рассаду или грядку. Главное, чтобы это было чистое место.

Ранее мы рассказывали, когда набирать воду на Крещение и как правильно купаться в праздник.

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