УНИАН расскажет, чем развлечь маленького ребенка в дороге, чтобы поездка прошла легко и для него, и для родителей.

Долгие поездки тяжело переносят даже взрослые, что уж говорить о детях. Малышам тяжело усидеть на месте несколько часов подряд, они скучают и даже могут начать капризничать. Родителям стоит заранее приготовиться к долгой дороге и продумать, чем занять ребенка в транспорте, чтобы поездка прошла легко.

Чем занять ребенка в дороге

Детям любого возраста нравится рисовать и раскрашивать. Также можно рассказать ребенку сказку или сочинить сказку вместе с ним. Игры с ребенком в дороге могут быть как усные, так и активные, например, игра в ладоши. Не стои забывать о мультфильмах и аудиосказках, которые заранее нужно скачать на телефон.

Чем развлечь маленького ребенка в дороге

Для молодых родителей непременно станет вопрос, чем занять ребенка 1 или 2 лет. Малыши прото обожают клеить наклейки, поэтому советуем запастись стикерами и блокнотом для их наклеивания.

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Также занять маленького ребенка в машине или самолете может магнитно-меловая доска.

Еще маленького ребенка можно отвлечь едой. Не стоит кормить малыша сладостями. Детские хлебцы или злаковое печенье - отличный вариант.

Что взять ребенку в дорогу поиграть

Чтобы поездка с ребенком прошла легко и спокойно, следует заранее сложить рюкзак или сумку, в котором могут быть:

Телефон или планшет с закачанными на них играми, музыкой, аудиосказками и мульфильмами.

Книги соответственно возрасту.

Игрушки. Желательно, чтобы игрушка была новой - она с большей вероятностью вызовет интерес как у малыша, так и у более взрослого ребенка.

Набор для рисования. Это могут быть раскраски или альбом с фломастерами и карандашами. Краски брать не стоит, так как неудобно использовать во время движения транспорта.

Настольные игры. Это может быть доска с магнитами или игра с кубиками - такой вариант отлично подходит для полетов на самолете.

Паззлы. Купите перед поездкой новый паззл - время пролетит незаметно.

Игры с ребенком в дорогу

Детям необходимо часто менять вид деятельности, поэтому вам, скорее всего, не обойтись одними фломастерами и книжками. С ребенком можно поиграть в совместные игры. Какие игры в дороге для детей могут быть?

Угадай мелодию - напойте мотив или одну из строчек песни. Выигрывает тот, кто угадал первым, что это за песня.

Слова - первый участник называет любое существительное, а следующий человек должен придумать слово на последнюю букву.

Поиск предметов - попросить ребенка найти предметы по какой-то характеристике. Например, найти все синие предметы или железные, круглые, твердые и так далее.

Молчанка - настоящее спасение для родителей и возможность минутку побыть в тишине. Кто первый заговорил, тот и проиграл.

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