Долгие поездки тяжело переносят даже взрослые, что уж говорить о детях. Малышам тяжело усидеть на месте несколько часов подряд, они скучают и даже могут начать капризничать. Родителям стоит заранее приготовиться к долгой дороге и продумать, чем занять ребенка в транспорте, чтобы поездка прошла легко.
Чем занять ребенка в дороге
Детям любого возраста нравится рисовать и раскрашивать. Также можно рассказать ребенку сказку или сочинить сказку вместе с ним. Игры с ребенком в дороге могут быть как усные, так и активные, например, игра в ладоши. Не стои забывать о мультфильмах и аудиосказках, которые заранее нужно скачать на телефон.
Чем развлечь маленького ребенка в дороге
Для молодых родителей непременно станет вопрос, чем занять ребенка 1 или 2 лет. Малыши прото обожают клеить наклейки, поэтому советуем запастись стикерами и блокнотом для их наклеивания.
Также занять маленького ребенка в машине или самолете может магнитно-меловая доска.
Еще маленького ребенка можно отвлечь едой. Не стоит кормить малыша сладостями. Детские хлебцы или злаковое печенье - отличный вариант.
Что взять ребенку в дорогу поиграть
Чтобы поездка с ребенком прошла легко и спокойно, следует заранее сложить рюкзак или сумку, в котором могут быть:
- Телефон или планшет с закачанными на них играми, музыкой, аудиосказками и мульфильмами.
- Книги соответственно возрасту.
- Игрушки. Желательно, чтобы игрушка была новой - она с большей вероятностью вызовет интерес как у малыша, так и у более взрослого ребенка.
- Набор для рисования. Это могут быть раскраски или альбом с фломастерами и карандашами. Краски брать не стоит, так как неудобно использовать во время движения транспорта.
- Настольные игры. Это может быть доска с магнитами или игра с кубиками - такой вариант отлично подходит для полетов на самолете.
- Паззлы. Купите перед поездкой новый паззл - время пролетит незаметно.
Игры с ребенком в дорогу
Детям необходимо часто менять вид деятельности, поэтому вам, скорее всего, не обойтись одними фломастерами и книжками. С ребенком можно поиграть в совместные игры. Какие игры в дороге для детей могут быть?
Угадай мелодию - напойте мотив или одну из строчек песни. Выигрывает тот, кто угадал первым, что это за песня.
Слова - первый участник называет любое существительное, а следующий человек должен придумать слово на последнюю букву.
Поиск предметов - попросить ребенка найти предметы по какой-то характеристике. Например, найти все синие предметы или железные, круглые, твердые и так далее.
Молчанка - настоящее спасение для родителей и возможность минутку побыть в тишине. Кто первый заговорил, тот и проиграл.