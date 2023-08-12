Ванная - то место, которое требует постоянного внимания и ухода, чтобы оно оставалось идеально чистым. Однако, если с этим возникли проблемы, не отчаивайтесь, есть некоторые способы их решить. Чем убить черную плесень в ванной - читайте в материале.
- Грибок в ванной - чем опасен
- Как избавиться от плесени в ванной за 5 минут - подручное средство
- Как избавиться от плесени в ванной на швах - пара способов
- Чем убрать плесень в ванной на потолке - простые лайфхаки
- Средство от черной плесени в ванной - советы опытных хозяек
- Как убрать черную плесень в ванной содой - бабушкин метод
Грибок в ванной - чем опасен
Плесень в любой из комнат сильно вредит здоровью домочадцев. Чаще всего она появляется во влажных местах и быстро распространяется, именно поэтому прежде всего под ударом ванная. И если проблему не решать, то она чревата появлением аллергии и развитием бронхиальных заболеваний у жильцов дома.
Как избавиться от плесени в ванной за 5 минут - подручное средство
В этом деле опытным хозяйкам уже давно помогает белизна. Хотя она имеет неприятный запах, и с ней нужно работать осторожно, но именно это средство обеспечивает отличный результат за 5 минут. Для этого нужно нанести белизну кисточкой на места, где проступила плесень. Затем очистить ее губкой. Но учитывайте, что чем гуще плесень, тем чаще придется наносить белизну.
Как избавиться от плесени в ванной на швах - пара способов
Как убрать плесень в ванной на герметике, хорошо знают хозяйки с опытом. Они советуют нанести хлорку, или другое хлорсодержащее средство на пораженные места. Повторить эту процедуру нужно несколько раз, а потом удалить грибок щеткой.
С этим заданием может справиться и технический спирт. После того, как вы нанесете его на черные пятна плесени, оставьте участок минимум на пару часов, после чего удалите щеткой.
Чем убрать плесень в ванной на потолке - простые лайфхаки
Для того чтобы одолеть грибок на потолке, можно смешать в емкости:
- одну часть борной кислоты;
- две части перекиси водорода;
- две части уксуса;
- четыре части воды.
Сначала пораженные грибком участки нужно хорошо помыть и только потом наносить этот раствор.
Если грибок только начал появляться, то избавиться от него можно концентрированным раствором из хозяйственного мыла.
Средство от черной плесени в ванной - советы опытных хозяек
Если грибок распространился на маленьком участке, тогда его победить можно уксусом. Хозяйки делают так:
- заливают уксус в пульверизатор;
- наносят на проблемную зону;
- оставляют на 20 мин;
- смывают плесень губкой, смоченной в мыльной воде.
А вот когда плесень поразила большой участок, то поможет медный купорос. Для борьбы нужно приготовить такой раствор:
- 10 литров теплой воды;
- 100 гр медного купороса.
Если от плесени вся ванная черная, то хозяйки советуют сделать раствор более концентрированным - 100 гр купороса на 5 л воды. Его также заливают в пульверизатор и опрыскивают пораженные участки.
Как убрать черную плесень в ванной содой - бабушкин метод
Если вы заметили проступающие пятна плесени, немедленно приступайте к борьбе с ними. В этом поможет простой бабушкин метод. Для него нужны:
- стакан воды;
- 1 ч. л. соды.
Этой жидкостью нужно обработать все поверхности с грибком и оставить как минимум на час, а потом смыть тряпкой.
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