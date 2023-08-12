Появление плесени в ванной способно серьезно подпортить настроение любой хозяйке. Однако расстраиваться не стоит, поскольку есть несколько простых методов решения проблемы.

Ванная - то место, которое требует постоянного внимания и ухода, чтобы оно оставалось идеально чистым. Однако, если с этим возникли проблемы, не отчаивайтесь, есть некоторые способы их решить. Чем убить черную плесень в ванной - читайте в материале.

Грибок в ванной - чем опасен

Плесень в любой из комнат сильно вредит здоровью домочадцев. Чаще всего она появляется во влажных местах и быстро распространяется, именно поэтому прежде всего под ударом ванная. И если проблему не решать, то она чревата появлением аллергии и развитием бронхиальных заболеваний у жильцов дома.

Как избавиться от плесени в ванной за 5 минут - подручное средство

В этом деле опытным хозяйкам уже давно помогает белизна. Хотя она имеет неприятный запах, и с ней нужно работать осторожно, но именно это средство обеспечивает отличный результат за 5 минут. Для этого нужно нанести белизну кисточкой на места, где проступила плесень. Затем очистить ее губкой. Но учитывайте, что чем гуще плесень, тем чаще придется наносить белизну.

Видео дня

Как избавиться от плесени в ванной на швах - пара способов

Как убрать плесень в ванной на герметике, хорошо знают хозяйки с опытом. Они советуют нанести хлорку, или другое хлорсодержащее средство на пораженные места. Повторить эту процедуру нужно несколько раз, а потом удалить грибок щеткой.

С этим заданием может справиться и технический спирт. После того, как вы нанесете его на черные пятна плесени, оставьте участок минимум на пару часов, после чего удалите щеткой.

Чем убрать плесень в ванной на потолке - простые лайфхаки

Для того чтобы одолеть грибок на потолке, можно смешать в емкости:

одну часть борной кислоты;

две части перекиси водорода;

две части уксуса;

четыре части воды.

Сначала пораженные грибком участки нужно хорошо помыть и только потом наносить этот раствор.

Если грибок только начал появляться, то избавиться от него можно концентрированным раствором из хозяйственного мыла.

Средство от черной плесени в ванной - советы опытных хозяек

Если грибок распространился на маленьком участке, тогда его победить можно уксусом. Хозяйки делают так:

заливают уксус в пульверизатор;

наносят на проблемную зону;

оставляют на 20 мин;

смывают плесень губкой, смоченной в мыльной воде.

А вот когда плесень поразила большой участок, то поможет медный купорос. Для борьбы нужно приготовить такой раствор:

10 литров теплой воды;

100 гр медного купороса.

Если от плесени вся ванная черная, то хозяйки советуют сделать раствор более концентрированным - 100 гр купороса на 5 л воды. Его также заливают в пульверизатор и опрыскивают пораженные участки.

Как убрать черную плесень в ванной содой - бабушкин метод

Если вы заметили проступающие пятна плесени, немедленно приступайте к борьбе с ними. В этом поможет простой бабушкин метод. Для него нужны:

стакан воды;

1 ч. л. соды.

Этой жидкостью нужно обработать все поверхности с грибком и оставить как минимум на час, а потом смыть тряпкой.

Ранее УНИАН писал, чем опасна черная плесень на окнах.

Вас также могут заинтересовать новости: