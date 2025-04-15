Удивительно, но единицы хозяек знают об этом секрете.

Приготовление аппетитного обеда из птицы, тем более курицы целиком - искусство, которым хочет овладеть, наверное, любая хозяйка. Части тушки готовить проще, чем целую, но это все равно возможно. Узнайте, как сделать так, чтобы была хрустящая корочка и сочное мясо и сколько должна запекаться курица в духовке.

Как сделать корочку хрустящей в духовке

Эксперты Simply Recipes в материале издания Express поделились, чем обмазать курицу для корочки невероятно хрустящей и аппетитной. Они говорят, что нужный ингредиент есть на каждой кухне, но мало кто им пользуется именно так. Они советуют присмотреться к соде - всего чайная ложка порошка в сочетании с другими специями и маринадами ускоряет процесс обезвоживания кожи. Главная задача - вытопить весь жир, только тогда вы добьетесь нужного результата. При этом важно не пересушить мясо, положить оптимальное количество пряностей, то есть, не испортить блюдо.

По словам кулинаров, сода повышает уровень pH кожицы, она будет подрумяниваться более равномерно и приобретет такую ​​хрустящую корочку, что вы будете удивлены. Визуально она напомнит настоящую жареную курицу, а не запеченную в духовке.

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Как запечь курицу в духовке на противне - рецепт

Есть проверенный рецепт, как запечь курицу в духовке целиком, чтобы была сочной, и при этом с хрустящей корочкой. Важно придерживаться технологии приготовления - тогда все получится.

Ингредиенты:

целая курица;

подсолнечное масло;

паприка, карри, мед, горчица, молотый чеснок, соль - по столовой ложке;

молотый перец (можно взять смесь) и сода - по чайной ложке.

Взять маленькую пиалу, выложить туда растопленный мед, горчицу, налить подсолнечного масла. Всыпать специи, перец, соль и соду. Все тщательно перемешать. Курицу вымыть, вытереть насухо салфетками или бумажными полотенцами. Это нужно сделать обязательно, иначе маринад, который вы используете, будет стекать по тушке.

Обмазать приготовленной смесью птицу со всех сторон, внутри и снаружи. Оставить в холодильнике на 1 час или на ночь, чтобы мясо напиталось специями. Разместить тушку на противне или в форме для запекания, связать ножки ниткой (лучше кулинарной), а крылья закрыть фольгой, иначе они обгорят, поставить курицу выпекаться в уже разогретую до 200-220 градусов печь.

Если не знаете, на каком режиме сделать корочку на курице в духовке, то можете поставить "Гриль" или "Двусторонний жар", но это не так важно. Благодаря соде и набору специй корочка и так получится, не важно, в какой духовке. Запекать птицу необходимо 60 минут при температура 180-200 градусов, периодически поливая мясо соком со дна формы. Когда курица будет готова, ее можно подавать к столу с овощами или любым другим гарниром.

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