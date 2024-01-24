Рассказываем, чем посыпать лед, чтобы не было скользко, и как моментально его растопить.

При минусовой температуре на улице и сильных морозах начинается гололед - природное явление, доставляющее массу неудобств. Во-первых, спешить на работу по обледенелым дорожкам не получится - очень скользко, во-вторых, легко можно упасть и травмироваться. УНИАН расскажет, чем посыпать дорожки в гололед, чтобы комфортно передвигаться.

Чем можно посыпать лед, чтобы не было скользко - варианты

Как правило, сотрудники ЖКХ используют специальный реагент от льда, который помогает сделать поверхность тротуара более устойчивой. Также популярен песок и соль - это хоть и более дорогой способ, но весьма привычный. Однако существует еще 2 средства, которые вполне можно брать на вооружение, особенно если вам нужно понять, как очистить тротуарную плитку от льда или ступеньки самостоятельно.

Уксус

Обычный столовый уксус - шикарный реагент от льда, ведь он имеет очень низкую температуру замерзания. Если нанести уксус на лед, он будет быстро таять, а вода не успеет замерзнуть. Все, что вам нужно - это смешать в емкости уксус с водой в пропорции 1:1 и с помощью пульверизатора опрыскать проблемный участок. Если корка льда слишком плотная, увеличьте количество уксуса вдвое.

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Пищевая сода

Еще одно бюджетное средство от льда на дороге, которое есть у каждого украинца в доме. Содой пользоваться нужно так же, как если бы вы решили посыпать дорожки песком - просто обработать ступеньки или тротуар порошком соды. Она действует медленнее, чем уксус, но тоже хорошо растапливает лед. Более того - обеспечивает сцепку между обувью или поверхностью дороги, а также безопасна для животных.

Средство от льда на дороге, чтобы растопить его

Иногда бывает так, что вы выяснили, чем можно посыпать лед, чтобы не было скользко, но времени ждать нет. Тогда рекомендуем попробовать просто убрать наледь с помощью домашних смесей. Вам нужно взять:

2 литра горячей воды;

1 ч.л моющего средства для посуды;

2 ст.л спирта.

Всё это необходимо смешать в емкости и прямо из нее нанести самодельный реагент от льда на дорожки, тротуар или ступеньки. Когда лед растает, его можно убрать с помощью лопаты, а сверху посыпать проблемные участки пищевой содой или песком, чтобы предотвратить дальнейшее образование наледи.

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