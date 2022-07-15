Чем подкормить клубнику после обрезки на осень и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Каждый огородник знает, что бережный и своевременный уход за посадками - это гарантия хорошего урожая. Тем не менее, даже при высоком уровне ответственности садовода и плодородной почве, урожайность культуры может падать. УНИАН расскажет, какая подкормка для клубники в домашних условиях нужна после периода плодоношения.

Ранее мы говорили о том, что можно посадить на огороде в июле месяце.

Чем подкормить клубнику в первый год

Во время плодоношения клубнику не удобряют, делать это нужно после того, как вы соберете последний урожай. Идеальный вариант в таком случае - органические удобрения, особенно, жидкий навоз. Возьмите ведро на 10 литров, заполните его на 3\4 жидким навозом, залейте водой и оставьте на 3-4 суток. Полученный настой потом нужно будет разбавить в пропорции 1:5, где 1 - часть настоя, 5 - вода. На каждый куст клубники нужно вылить 1 л такой жидкости.

Чем подкормить клубнику после плодоношения и обрезки листьев

Ухаживать за ягодой и удобрять ее после сбора урожая необходимо, так как клубника очень рано заканчивает плодоносить. В итоге растения обрастают сорняками, превращаясь в рассадник бактерий и вредителей. Именно поэтому вам нужно вовремя удалять желтые листья растений, чтобы оздоравливать его.

Сразу после процедуры опрыскайте клубнику раствором марганца, а затем посыпьте древесной золой, через 2-3 дня такие действия нужно повторить. Вместо такого рода удобрений можно использовать золу - развести 1 л золы в 10 л воды, настоять 2 дня, а затем вылить под корни кустов по 0.5 литра удобрения.

Как подготовить Ремонтантную клубнику к второму урожаю

Ремонтантная клубника - вид ягод, который плодоносит 2 раза за сезон. В июне хозяйки собирают первый урожай и сразу начинают готовиться ко второму, который будет в августе. Технология ухода за растением такая же - сначала удалить листья, а потом удобрить. Рецепты подкормок могут быть разными:

смесь навоза с водой в соотношении 1:10 (на 1 кв.м - около 5 л раствора);

птичий помет, разведенный в соотношении 1:20 с водой (на 1 кв.м - 5 л раствора).

Следующие подкормки будут происходить уже осенью, а пока что вам достаточно лишь соблюдать график и периодичность такого ухода за клубникой. Это поможет уберечь растение от негативного влияния окружающей среды и подготовить его к следующему сезону.

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