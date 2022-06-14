Баклажаны - довольно привередливая к качеству грунту культура. При должном уходе и регулярных подкормках растение порадует дачников крупными и сочными плодами. Однако и перебарщивать с удобрениями не нужно - их избыток приведет к тому, что листья будут красивые и крупные, но плоды не уродятся.
Ранее мы рассказывали, как сажать баклажаны в открытый грунт.
- Подкормка баклажанов летом: что нужно знать
- Азотные и калийные удобрения для баклажанов
- Удобрение для баклажанов из скошенной травы
- Удобрение для баклажанов из коровяка
- Подкормка баклажанов дрожжами
- Как удобрить баклажаны древесной золой
- Удобрение для баклажанов их картофельных очистков
Подкормка баклажанов летом: что нужно знать
Дачникам стоит помнить, что баклажаны подкармливают непосредственно под корень. Нельзя распрыскивать удобрения на листья или стебель, а если вещество туда попало, то его следует сразу смыть водой. Также баклажаны нельзя удобрять свежим навозом.
Первую подкормку можно проводить не ранее, чем через 15 дней после высадки в грунт, а лучше через 20 дней. В целом за лето проводят от 3 до 5 подкормок в зависимости от состояния растения.
Важно: все удобрения перед применением нужно подогреть минимум до 20 градусов.
Азотные и калийные удобрения для баклажанов
Азот ускоряет рост кустарника, благодаря чему плоды появляются и созревают раньше. Рекомендуется купить готовое минеральное удобрение для баклажанов из смеси азота, калия и фосфора. Вносить удобрение нужно под самый корень и обязательно с соблюдением указанной на упаковке дозы. При появлении первых цветков количество азота уменьшают, а калия - увеличивают.
Удобрение для баклажанов из скошенной травы
Возьмите бочку или большое ведро, наполните на треть любой свежей травой из огорода и доверху теплой водой. Накройте емкость крышкой и поставьте в жаркое солнечное место на 1 неделю. Полученным раствором поливайте растение под корень (1 литр на куст).
Удобрение для баклажанов из коровяка
Раствор из сорняка под названием коровяк очень полезен для баклажанов. Залейте свежий коровяк теплой водой в соотношении 1:10. Оставьте емкость в солнечном месте на 7 дней. Перед использованием подогрейте смесь и поливайте по 1 литру на куст.
Подкормка баклажанов дрожжами
Подкормка дрожжами стимулирует рост плодов баклажана. Для приготовления смеси растворите 600 г спрессованных дрожжей в литре теплой воды. Затем добавьте 100 г яичной скорлупы. Оставьте смесь под солнечными лучами на 4 часа. Разбавьте водой в соотношении 1:10. Поливайте баклажаны в количестве поллитра раствора на куст.
Как удобрить баклажаны древесной золой
Смешайте стакан древесной золы в ведре теплой воды. Таким раствором сразу полейте кусты возле корня. Затем землю у корней баклажана дополнительно посыпьте сухой золой.
Удобрение для баклажанов их картофельных очистков
Удобрение из картофельных очистков вносят на этапе цветения и появления зеленых плодов. Такая подкормка насытит землю полезным для баклажанов крахмалом. Картофельные очистки залейте водой и отварите 5-7 минут. Оставьте до полного остывания. Процедите воду от очистков и полейте водой кусты баклажана.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Как использовать яичную скорлупу в качестве удобрения: 5 проверенных лайфхаков
- Чем можно подкармливать огурцы: секреты роскошного урожая
- Календарь консервации по месяцам: что можно закрывать на зиму уже сейчас