УНИАН назвал лучшие удобрения и смеси для подкормки баклажанов, чтобы плоды были крупные и сочные.

Баклажаны - довольно привередливая к качеству грунту культура. При должном уходе и регулярных подкормках растение порадует дачников крупными и сочными плодами. Однако и перебарщивать с удобрениями не нужно - их избыток приведет к тому, что листья будут красивые и крупные, но плоды не уродятся.

Ранее мы рассказывали, как сажать баклажаны в открытый грунт.

Подкормка баклажанов летом: что нужно знать

Дачникам стоит помнить, что баклажаны подкармливают непосредственно под корень. Нельзя распрыскивать удобрения на листья или стебель, а если вещество туда попало, то его следует сразу смыть водой. Также баклажаны нельзя удобрять свежим навозом.

Первую подкормку можно проводить не ранее, чем через 15 дней после высадки в грунт, а лучше через 20 дней. В целом за лето проводят от 3 до 5 подкормок в зависимости от состояния растения.

Важно: все удобрения перед применением нужно подогреть минимум до 20 градусов.

Азотные и калийные удобрения для баклажанов

Азот ускоряет рост кустарника, благодаря чему плоды появляются и созревают раньше. Рекомендуется купить готовое минеральное удобрение для баклажанов из смеси азота, калия и фосфора. Вносить удобрение нужно под самый корень и обязательно с соблюдением указанной на упаковке дозы. При появлении первых цветков количество азота уменьшают, а калия - увеличивают.

Удобрение для баклажанов из скошенной травы

Возьмите бочку или большое ведро, наполните на треть любой свежей травой из огорода и доверху теплой водой. Накройте емкость крышкой и поставьте в жаркое солнечное место на 1 неделю. Полученным раствором поливайте растение под корень (1 литр на куст).

Удобрение для баклажанов из коровяка

Раствор из сорняка под названием коровяк очень полезен для баклажанов. Залейте свежий коровяк теплой водой в соотношении 1:10. Оставьте емкость в солнечном месте на 7 дней. Перед использованием подогрейте смесь и поливайте по 1 литру на куст.

Подкормка баклажанов дрожжами

Подкормка дрожжами стимулирует рост плодов баклажана. Для приготовления смеси растворите 600 г спрессованных дрожжей в литре теплой воды. Затем добавьте 100 г яичной скорлупы. Оставьте смесь под солнечными лучами на 4 часа. Разбавьте водой в соотношении 1:10. Поливайте баклажаны в количестве поллитра раствора на куст.

Как удобрить баклажаны древесной золой

Смешайте стакан древесной золы в ведре теплой воды. Таким раствором сразу полейте кусты возле корня. Затем землю у корней баклажана дополнительно посыпьте сухой золой.

Удобрение для баклажанов их картофельных очистков

Удобрение из картофельных очистков вносят на этапе цветения и появления зеленых плодов. Такая подкормка насытит землю полезным для баклажанов крахмалом. Картофельные очистки залейте водой и отварите 5-7 минут. Оставьте до полного остывания. Процедите воду от очистков и полейте водой кусты баклажана.

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