Шелковицу любят многие и, как только она поспевает и пока не осыплется, вокруг дерева, то там, то тут, можно наблюдать "зависающих" на нем шелковицеманов. Их можно понять - от вкусной ягоды трудно оторваться, впрочем, как и отмыть руки, ногти, зубы и язык после нее. Но мы знаем несколько проверенных и легких способов, чем отмыть шелковицу.
Как отмыть руки от шелковицы
Оставьте мыло, порошок для стирки и моющее для посуды в стороне - вот чем можно отмыть шелковицу без особых усилий:
- Зеленая шелковица
Опытные любители шелковицы знают, что первое средство от пятен шелковицы - она сама, но только незрелая. Процесс очень прост: наелся спелых ягод, а зелеными тщательно натер руки, лицо и т.д.
- Долька лимона
Если зеленых ягод под рукой нет, тогда берем лимон. Он, как известно, отбеливает кожу, поэтому грязные от шелковицы руки, губы и зубы, а также под ногтями можно потереть долькой лимона.
- Лимонная кислота
Тоже имеет отбеливающий эффект. Раствор лимонной кислоты готовится в пропорции: 1 пакет кислоты + 1, 5 л теплой воды. В такой ванночке руки нужно подержать в течение 10 минут. Лицо этим раствором протирать не стоит - попробуйте другие рецепты.
- Смородина красная
Еще один способ, как отмыть шелковицу с ногтей и рук - очень хорошо справляется с шелковичными пятнами сок красной смородины. Для этого достаточно несколько ягод раздавить и потереть ими грязные места.
- Щавель
Содержит кислоту, которая смывает пятна после шелковицы. Нужно просто растереть в ладонях листья щавеля.
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