"Акрилку" можно помыть домашним мыльным раствором.

Если не знать, как отмыть ванну из акрила от желтого налета и ржавчины правильно, можно ее повредить, поэтому стоит придерживаться простого правила - не использовать щетки для мытья поверхности и жесткую сторону губок.

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Справиться с загрязнениями помогут два "дедовских" средства.

Чем отмыть ванну от желтизны и ржавчины

Одно из простых средств для чистки поверхности можно сделать дома из ингредиентов, которые, скорее всего, есть у каждого.

Что понадобится для приготовления:

100 граммов хозяйственного мыла (72%);

100 граммов кальцинированной соды;

2 литра воды.

Чтобы было чем отмыть "акрилку" от ржавчины и желтизны, нужно сделать несколько простых операций. Сперва необходимо натереть мыло на крупной терке и растворить соду в небольшом количестве воды.

Потом закипятите 2 литра воды, добавьте в нее натертое мыло, растворите его, отправьте в емкость соду и все перемешайте. После этого ингредиентам нужно дать немного покипеть. Не забывайте тщательно перемешивать раствор. После кипения у вас получится гелеобразное вещество, которым можно помыть "акрилку".

Как отмыть ванну от желтого налета домашним гелем

Налейте мыльный раствор на грязную поверхность, а потом помойте все мягкой губкой. Если ванна сильно грязная, - сначала вещество нужно нанести, вспенить губкой, добавив немного воды, и оставить на некоторое время, чтобы грязь "отошла". Потом "акрилку" нужно помыть и всполоснуть прохладной водой.

Как отмыть акриловую ванну - второе копеечное домашнее средство

Для приготовления домашней "химии" нужно будет два доступных ингредиента - 0,5 стакана яблочного уксуса (9%) и 1 чайная ложка средства для мытья посуды. Все это нужно перемешать, и смесь сразу же можно использовать для очищения поверхности от грязи. Вот чем отмыть ванну очень легко.

Полученный раствор можно отправить в пульверизатор, так его будет проще наносить на поверхность. Если в каких-то местах желтизна или ржавчина особенно въелись, можно использовать такой лайфхак - нанести вещество на бумажное полотенце, уложить его на проблемную часть ванны и подождать, пока средство хорошо сработает. После этого грязь будет легче убрать при помощи обычной губки.

УНИАН уже выяснил, чем отмыть чугунную ванну от желтизны, ржавчины и грязи, которая въелась.

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