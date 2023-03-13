Можно ли заморозить хлеб, если вы не успели его съесть, и почему говорят, что нельзя.

Если мы не успеваем съесть хлеб, то первое, что приходит на ум - положить его в морозилку, но правильно ли это? Можно ли заморозить хлеб, как это сделать и какой хлеб нельзя замораживать - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, можно ли хранить хлеб в холодильнике - аргументы "за" и "против".

Можно ли заморозить хлеб

Заморозить хлеб - простой способ дольше сохранить его свежим. Он не теряет вкус и, согласно исследованиям, практически не меняет полезных свойств: количество витаминов PP и группы B при хранении замороженного хлеба в течение 30 суток лишь незначительно снижается. Более того, воздействие низких температур увеличивает расщепляемость белков, и поэтому хлеб после морозильной камеры лучше усваивается организмом.

Видео дня

Почему нельзя замораживать хлеб

Некоторые эксперты утверждают, что хлеб нельзя замораживать - якобы при заморозке меняется структура крахмала и он хуже усваивается. Это правда, но в этом нет ничего страшного: это всего лишь означает, что замороженный хлеб переваривается медленнее и поэтому вызывает более мягкий рост уровня сахара в крови, чем свежий хлеб. И на самом деле это потенциально снижает риск развития сахарного диабета.

Как правильно заморозить и разморозить хлеб

Перед заморозкой буханку хлеба лучше порезать на кусочки и завернуть их в фольгу, пищевую плёнку или положить порциями в зип-пакеты - чтобы не было доступа воздуха.

Размораживают хлеб при комнатной температуре в течение 3-4 часов, не снимая упаковки. Если хотите получить хрустящую корочку, то разморозить хлеб можно в духовке при температуре 175°С. Также можно разморозить ломтики в микроволновке или тостере.

Важно: нельзя замораживать хлеб, который уже был заморожен и разморожен - он становится черствым, теряет не только во вкусе, но и полезные свойства.

Вас также могут заинтересовать новости: