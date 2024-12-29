Важно уметь посчитать, сколько проработает аккумулятор с инвертором.

Во время отключений света жителям Украины приходится использовать альтернативные источники электроэнергии, такие как генераторы и зарядные станции. Также часто идет в ход аккумулятор с инвертором - устройство, которое можно собрать собственноручно. Все эти приспособления имеют свои плюсы и минусы. Что лучше - зарядная станция или аккумулятор с инвертором, - расскажем в материале.

Автомобильный аккумулятор с инвертором - важный нюанс

В том случае, если вы хотите в качестве источника резервного питания использовать аккумулятор с инвертором для дома или квартиры, вам сначала нужно провести определенные расчеты. Это нужно для того, чтобы знать время, которое проработает приспособление, зависимо от ваших потребностей. Сделать это надо перед тем, как купить аккумулятор с инвертором. Таким образом вы сможете избежать ненужных финансовых и временных трат.

Сколько проработает аккумулятор с инвертором - простой способ расчета

От характеристик автомобильного аккумулятора и подключенного к нему инвертора напрямую зависит то, какие приборы и сколько времени они смогут "снабжать" током. Важно учитывать, что все инверторы имеют свой КПД зависимо от цены, а также то, что аккумуляторы теряют свою емкость в ходе их эксплуатации.

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Для того чтобы узнать, сколько будет работать аккумулятор с инвертором, надо в первую очередь определить емкость АКБ, которую измеряют такой величиной, как ампер-час. Для примера возьмем стандартный, емкость которого 60 АЧ, аккумулятор с инвертором на 220 вольт.

Сначала переведем его емкость в ватт-часы: 60 умножаем на 12 и получаем 720 ВтЧ. Потом берем предполагаемую нагрузку на устройство со стороны подключенных приборов (для примера пусть будет 100 Вт). Чтобы определить длительность работы, нужно поделить емкость АКБ на значение нагрузки и умножить КПД инвертора (возьмем самый распространенный - 80%):

720 ВтЧ / 100 Вт * 0,8 = 5,76 часа или пять часов и сорок пять минут.

Так можно рассчитать приблизительное время работы устройства, исходя из характеристик аккумулятора и инвертора.

Что лучше - зарядная станция или аккумулятор с инвертором

Если вы колеблетесь между тем, какой источник резервного питания лучше выбрать для своего жилья, вам стоит обратить внимание несколько аспектов:

Аккумулятор с инвертором обойдется вам значительно дешевле, чем зарядная станция с аналогичными характеристиками.

Важным фактором является то, что автомобильный аккумулятор с инвертором имеет свой потолок мощности и не сможет соревноваться в этом с более дорогими зарядными станциями на несколько тысяч ВтЧ. Поэтому он подходит для питания небольших приборов и тем более не сможет обеспечивать весь дом.

Аккумулятор с инвертором для квартиры лучше не выбирать из-за того, что они сильно греются и есть неудобства с подзарядкой АКБ. Также там присутствует кислота, с которой лучше работать где-то в гараже или, в крайнем случае, на балконе. В плане эксплуатации зарядные станции значительно проще.

Учитывайте все эти моменты, делая свой выбор, ведь от этого напрямую зависят ваш комфорт, финансовые траты и даже безопасность.

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