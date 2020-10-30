Украинские страховщики за 9 месяцев 2020 продали более 2 миллионов е-полисов.

Украинские страховщики за 9 месяцев 2020 года заключили 2.2 млн. электронных полисов ОСАГО, что на 193% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Forinsurer, сумма премий по таким договорам составила 1.9 млрд. грн. (+244%).

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Всего за все время работы системы «электронный полис» (с февраля 2018) количество электронных договоров составило более 3,8 млн. шт.

Доля договоров ОСАГО, заключенных через страховую SaaS-платформу EWA составила 21%.

Украинское ОСАГО активно движется в направлении диджитализации отрасли, успешно имплементируя разные инновации из сферы финтеха. Именно в ОСАГО первым появился «электронный полис», благодаря ему страхователь познакомился с самой возможностью заключать договоры страхования онлайн.

Как пишет издание, динамика заключения электронных договоров подтверждает, что это удобный и востребованный автовладельцами сервис.

Доля электронного полиса растет в общем объеме заключенных договоров ОСАГО.

По итогам 2019 года она составляла около 15%, в январе 2020 года – почти 29%. Согласно данным за первое полугодие 2020 г., доля электронных договоров составляет около 30% от общего количества.

Что такое ОСАГО

Как сообщает Wikipedia, ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

ОСАГО вводилось во всех странах как социальная мера, направленная на создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств и как финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения.

Увеличение количества договоров ОСАГО

Количество заключенных в Украине договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в электронной форме в январе-июне 2020 года составило свыше 1,3 миллиона штук, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных в Украине договоров ОСАГО в январе-марте 2020 года составило почти 1,8 миллиона штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, доля электронных договоров ОСАГО в общем количестве заключенных за этот период договоров составила почти 30%.

По состоянию на 21 августа 2020 года в Украине срок урегулирования страховых споров по ОСАГО сократили до 77 дней.

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Автор: УНИАН