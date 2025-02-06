Главным инструментом вербовщиков является Телеграмм.

В Украине произошла серия взрывов в ТЦК, инспирированных российскими спецслужбами. Журналисты проекта Texty.org.ua пообщались с российскими вербовщиками в соцсетях под видом потенциальных исполнителей и рассказали, как работает схема.

Выйти на вербовщиков удалось почти случайно. На стене в темном переулке знакомый одного из журналистов увидел граффити с адресом телеграм-канала. Это оказалась типичная российская Z-помойка, наполненная дискредитацией ТЦК и призывами к активным действиям на срыв украинской мобилизации.

В этом же канале был размещен прайс за различные акты саботажа. Например, за передачу личных данных работников ТЦК потенциальным предателям Украины предлагались относительно скромные 100 долларов вознаграждения, а за поджог помещения ТЦК - уже достаточно солидные 5 тысяч долларов.

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Желающим получить российские деньги сразу предлагалось заполнить небольшую анкету, в которой надо было указать свои личные данные и рассказать, на какие преступления против Украины вы готовы пойти. После заполнения анкеты вербовщик проводил уже лично короткое собеседование: об имеющихся навыках и готовности выполнять определенные задачи.

Сначала новичку было предложено поработать на "простых проектах", например, сделать собственноручно трафарет для граффити и нанести "агитацию" и рекламу того самого ТГ-канала где-то на видном месте в городе. За одно такое граффити предлагалось 250 гривен, но платить россияне готовы только оптом - начиная от 10 граффити.

"Талантливого агента российские спецслужбы поднимают ступенька за ступенькой - от мелкого саботажника, который расклеивает объявления или производит трафарет, до террориста, которому в будущем можно будет поручить совершение действительно кровавых терактов", - объясняют журналисты.

Подобных телеграмм-каналов с вербовщиками авторы статьи нашли немало. Все имеют по несколько сотен, или максимум несколько тысяч подписчиков, но, очевидно, этого достаточно для такой деятельности.

Журналисты попытались завербоваться и там. Общая схема оказалась практически идентичной. Интересно то, что весь разговор всегда сводился к тому, сколько денег агенту заплатят за то или иное преступление. О "русском мире" не было сказано ни слова.

Авторы публикации отмечают, что это на самом деле не столь уж и хорошая новость, ведь расширяет круг потенциальных агентов на тех, кому просто нужны деньги, и не важно, какой ценой заработанные. В том числе речь идет о молодежи, которая задает меньше вопросов такому куратору и легче покупается на обещания вознаграждения.

"И еще одно: почти всю свою агентуру россияне вербуют через телеграмм (...) Власть так ничего и не сделала для его полноценного блокирования в Украине, хотя технически это возможно. А соответственно можно быть уверенным лишь в одном: даже если удастся заблокировать отдельный канал, на его месте завтра появится сеть новых. И конвейер саботажа, поджогов и слияния координат жизненно важных объектов понесется в Украине дальше", - говорится в публикации.

Нападения на ТЦК: последние новости

Как писал УНИАН, 1 февраля в ТЦК города Ровно прогремел взрыв. Погиб один человек, шестеро получили ранения.

2 февраля произошел взрыв в ТЦК города Павлоград Днепропетровской области. Ранен один человек.

5 февраля взорвалось возле помещения ТЦК Каменца-Подольского в Хмельницкой области. Погиб мужчина, четыре человека ранены.

По данным правоохранителей, в обоих случаях погибшие были теми, кто принес взрывчатку в ТЦК. Взрывы, очевидно, были инициированы дистанционно российскими кураторами, которые наблюдали за исполнителями через интернет.

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